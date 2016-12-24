В Лебедяни установили ёлку из открыток

Выставка, посвящённая Новогодней ёлке, открылась в Лебедянском краеведческом музее.

Посетителей привлекает главная ёлка от пола до потолка, вся украшенная старыми новогодними открытками, сообщает Lebedyan.com. На них - не только традиционные изображения Деда Мороза и Снегурочки, но и достижения нашей страны, герои мультфильмов, хохломская роспись, сюжеты из русских сказок, величественная башня Кремля, разнообразные звери и птицы, а также тройки русских лошадей, космические корабли, спутники, самолёты и зимняя природа.

В другом зале посетителей встречает ёлка в стиле «ретро». На её ветвях — игрушки и другие украшения, которыми любовались ещё наши дедушки и бабушки. На старинном рояле целый еловый лес – ёлка, вязанная из нитей, ёлка, изготовленная из ватных дисков, а на третья - вся в мишуре, и её отблески мелькают по всему выставочному залу. Рядом с ней ёлочка из конфетных фантиков.



