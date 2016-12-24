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НовостиВ мире

Ученые назвали самую нервную профессию

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0
23 декабря 2016 г., 17:36
7
902
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Ученые назвали самую нервную профессию

Вывод достаточно занятен.

Как сообщает «Петербургский дневник», ученые Колумбийского университета вычислили сферу деятельности, которая заставляет людей сильно переживать и впадать в депрессию. 

 Исследователи разделили всех своих "подопытных" на три группы: рядовые работники, менеджмент среднего звена и "хозяева жизни" — владельцы крупных предприятий. В ходе анализа психологического состояния представителей из каждой этих групп выяснилось, что 18 % менеджеров среднего звена подвержены депрессии. Полученные выводы специалисты склонны объяснять, в том числе, тем, что именно менеджеры среднего звена чаще всего оказываются участниками конфликтов, которые могут возникать как с подчинёнными, так и с более высоким начальством.

Ранее американские ученые выяснили, что от депрессии и других проблем со здоровьем меньше страдают красивые люди, поэтому они живут дольше.
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Ваши комментарии
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в чем правда брат?
24 декабря 2016 г., 11:20
вот ввп пришел добрым и улыбающимся, сейчас он злится на народ. то ли народ поплохел, то ли он постарел.
Спокойная жизнь,! - в доброте , кротости и ,смирении - вот в чем заключается " основа " долголетия !!!.
24 декабря 2016 г., 04:06
Американские учёные...- не правы!!!" Люди ,- с добрым характером и темперам-м живут дольше, а не просто...- красивые "!!!.
Ваше имя
24 декабря 2016 г., 03:56
Американские учёные...- не правы!!!" Люди ,- с добрым характером и темперам-м живут дольше, а не просто...- красивые "!!!.
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