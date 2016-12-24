Ученые назвали самую нервную профессию

Вывод достаточно занятен.Как сообщает «Петербургский дневник», ученые Колумбийского университета вычислили сферу деятельности, которая заставляет людей сильно переживать и впадать в депрессию.
Исследователи разделили всех своих "подопытных" на три группы: рядовые работники, менеджмент среднего звена и "хозяева жизни" — владельцы крупных предприятий. В ходе анализа психологического состояния представителей из каждой этих групп выяснилось, что 18 % менеджеров среднего звена подвержены депрессии. Полученные выводы специалисты склонны объяснять, в том числе, тем, что именно менеджеры среднего звена чаще всего оказываются участниками конфликтов, которые могут возникать как с подчинёнными, так и с более высоким начальством.
Ранее американские ученые выяснили, что от депрессии и других проблем со здоровьем меньше страдают красивые люди, поэтому они живут дольше.