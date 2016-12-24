Львица напала на тракториста

Мужчина хотел погладить большую кису.

23 декабря днем в зоопарке Сормовского района Нижнего Новгород мужчина-тракторист получил травму.По предварительным данным, 50-летний работник зоопарка перелез через ограждения и попытался погладить львицу, находящуюся в клетке. Хищница причинила мужчине травмы обеих рук. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу. Мужчина работает в зоопарке трактористом. Предварительно, 23 декабря он был отстранен администрацией зоопарка от работы из-за алкогольного опьянения.В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за технику безопасности и охрану труда в зоопарке.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, указывают в ведомстве.