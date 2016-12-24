Путин намекнул Сечину на чрезмерную роскошь

Президент провел пресс-конференцию.Президент РФ Владимир Путин посоветовал топ-менеджерам компаний с государственным участием вести себя скромнее, в том числе в вопросе премий. Как пишет РИА Новости, государства рассказал, что слышал о процессе главы Роснефти Игоря Сечина против РБК, в котором тот потребовал возместить ему около 3 миллиардов рублей.
- Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами. Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат, - сказал он на ежегодной пресс-конференции в пятницу.
То, что пресса пощипывает чиновников и бизнес, это хорошо, сказал президент, посмеиваясь. Журналистам с их стороны он посоветовал поменьше вмешиваться в частную жизнь людей.