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НовостиВ России

Путин намекнул Сечину на чрезмерную роскошь

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0
23 декабря 2016 г., 17:01
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Путин намекнул Сечину на чрезмерную роскошь

Президент провел пресс-конференцию.

Президент РФ Владимир Путин посоветовал топ-менеджерам компаний с государственным участием вести себя скромнее, в том числе в вопросе премий. Как пишет РИА Новости, государства рассказал, что слышал о процессе главы Роснефти Игоря Сечина против РБК, в котором тот потребовал возместить ему около 3 миллиардов рублей.

- Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами. Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат, - сказал он на ежегодной пресс-конференции в пятницу.

То, что пресса пощипывает чиновников и бизнес, это хорошо, сказал президент, посмеиваясь. Журналистам с их стороны он посоветовал поменьше вмешиваться в частную жизнь людей.
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Ваши комментарии
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смешно
24 декабря 2016 г., 00:44
народ бедствует, а они роскошью мерятся.
им
23 декабря 2016 г., 20:42
не до нас, они живут в другом мире
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