Шестеро лыжников России отстранены от первенств

Промежуточные итоги допингового преследования.Как сообщает «Спортбокс», Международная федерация лыжного спорта временно отстранила от соревнований шестерых российских лыжников. Это атлеты, по которым открыты дисциплинарные дела МОК.
22 декабря Международный олимпийский комитет сообщил, что проводит расследование в отношении шести российских лыжников из-за предполагаемых нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Имена атлетов держатся в секрете.
В официальном пресс-релизе комитета объявлено, что на данный момент эти пробы не приравнены к положительным, но факт манипуляции или подмены означает нарушение антидопинговых правил, что может привести к соответствующим санкциям.