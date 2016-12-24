Лужков перенес клиническую смерть

Экс-мэр Москвы находится в больнице.Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вывели из состояния клинической смерти. По словам источника, Лужкова госпитализировали в московскую клинику. После этого врачи его «реанимировали», заявил источник.
Вместе с этим официальная пресс-служба экс-чиновника сообщила, что срочной госпитализации не было. Представитель экс-мэра Геннадий Терепков заявил, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино.
Напомним, мэр Москвы Юрий Лужков был уволен Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия».