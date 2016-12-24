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НовостиВ России

Лужков перенес клиническую смерть

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23 декабря 2016 г., 16:48
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Лужков перенес клиническую смерть

Экс-мэр Москвы находится в больнице.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах столицы, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вывели из состояния клинической смерти. По словам источника, Лужкова госпитализировали в московскую клинику. После этого врачи его «реанимировали», заявил источник.

Вместе с этим официальная пресс-служба экс-чиновника сообщила, что срочной госпитализации не было. Представитель экс-мэра Геннадий Терепков заявил, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино.

Напомним, мэр Москвы Юрий Лужков был уволен Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия».
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