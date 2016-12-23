По Добринке прошла колонна Петухов и Дедов Морозов

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Своих делегатов на парад послали все села района.

Вместе с Дедами Морозами и Снегурочками в парадном строю шли Бабки-Ежки, а также символы наступающего года – нарядные, разноцветные Петухи, сообщает администрация района.На площади имени Ленина прибытия колонны с нетерпением ожидала местная ребятня. Юные добринцы стали главными участниками веселых игр и забавных потешек.Каждая «сказочная пара» представила на суд жюри оригинальный новогодний конкурс. После этого выбрали лучшего деда Мороза и Снегурочку. Завершился праздник гала-хороводом у главной елки района.