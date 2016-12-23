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НовостиОбщество

По Добринке прошла колонна Петухов и Дедов Морозов

Рекомендую
0
23 декабря 2016 г., 15:00
3
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По Добринке прошла колонна Петухов и Дедов Морозов
Фото: admdobrinka.ru

Своих делегатов на парад послали все села района.

Вместе с Дедами Морозами и Снегурочками в парадном строю шли Бабки-Ежки, а также символы наступающего года – нарядные, разноцветные Петухи, сообщает администрация района.

На площади имени Ленина прибытия колонны с нетерпением ожидала местная ребятня. Юные добринцы стали главными участниками веселых игр и забавных потешек.

Каждая «сказочная пара» представила на суд жюри оригинальный новогодний конкурс. После этого выбрали лучшего деда Мороза и Снегурочку. Завершился праздник гала-хороводом у главной елки района.
Теги новости: парад
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Ваши комментарии
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класс
23 декабря 2016 г., 15:18
И куда эта колонна петушиная направилась?
Елецкая тюрьма
23 декабря 2016 г., 15:14
Подерживаем этот флеш-моб! Сегодня вечером и по нашим коридорам запустим колонну петухов!
смех
23 декабря 2016 г., 15:09
нарядили клоунов...самим то не смешно?
Все комментарии (3)
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