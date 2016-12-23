«Катящиеся камни» зависят от решения банка

Продолжение амбициозного проекта — вопрос времени.

Продолжение строительства многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни» зависит от сроков предоставления банковской гарантии для победившей в тендере на 5 млрд рублей компании «Мурадин». Об этом GOROD48 рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Липецкой области Дмитрий Попов.- Сейчас мы исполняем решение суда, которое гласит заключение контракта с победителем. Вместе с тем возникли вопросы технического характера. Предоставленная при оформлении заявки на электронный аукцион банковская гарантия сейчас недействительна. Нам пришлось отменять некоторые действия для того, чтобы «Мурадин» мог предъявить новые документы, соответственно, оформить соглашение, - указал Дмитрий Попов.Собеседник GOROD48 уточнил, что «Мурадин» не уклоняется от заявленных обязательств. На момент проведения самого дорого в истории государственных закупок Липецкой области тендера компания предоставила не только обеспечение заявки, но и контракта. Проволочки, казалось бы, в прозрачный и быстрый процесс внес отзыв лицензии у банка, который первоначально дал гарантии «Мурадин» для завершения строительства в Липецке.В управлении капитального строительства Липецкой области заметили, что региональная администрация не собирается отказываться от амбициозного проекта. Теперь все упирается только в вопрос времени и срок сдачи в эксплуатацию. Ответственные лица и рады бы подарить липчанам «Катящиеся камни» как можно скорее, но закон требует работать по его параметрам.Вопрос завершения строительства «Катящиеся камней» пытаются решить около четырех лет. Проблемы комплекса начались в 2012 году с конфликта между заказчиками и исполнителями проекта из Венгрии. По последним сведениям завершение строительства потребует 1 155 календарных дней. Таким образом объект будет сдан не ранее начала 2020 года.Проект спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодежном парке Липецка предполагает сооружение 50-метрового плавательного бассейна с трибунами на 1 000 зрителей, строительство зала для игровых видов спорта с трибунами на 3 000 мест, ледовой арены, зала единоборств и спортивно-оздоровительного водного центра. Кроме того, в комплекс входят подземная автостоянка на 350 машин, уличная парковка для более чем тысячи автомобилей.