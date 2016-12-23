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НовостиОбщество

Ремонтировать лифт пришлось заставлять

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0
23 декабря 2016 г., 14:48
125
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Ремонтировать лифт пришлось заставлять
Фото: http://ggilipetsk.ru/

Жители дома по ул. Стаханова Липецка обратился с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта лифтовой кабины дома.

Госжилинспекцией была проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой было установлено, что факты, изложенные в обращении,  получили подтверждение.

 В результате проведенной проверки установлено, что нарушен окрасочный  слой стен лифта и повреждено напольное покрытие.

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По результатам проверки управляющей компании ООО «ГУК «Липком» было выдано предписание произвести ремонт кабины.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что вышеуказанное предписание исполнено в полном объеме. ООО «ГУК «Липком» произвело ремонт лифтовой кабины, сообщает Госжилинспекция.

Теги новости: лифт,
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