Липчан научили делать интерьерные ёлки

Ёлочки мастерят по технике скрапбукинг

В областной юношеской библиотеке прошел очередной мастер-класс по созданию елочных игрушек и атрибутов приближающегося праздника. На этот раз все желающие делали интерьерную елочку в технике скрапбукинг.

Нарядную новогоднюю красавицу участники мастер-класса создавали, используя картон, бумагу, проволоку, нитки, пуговицы, кружева, ленты, бусины. Ребята познакомились не только с особенностями изготовления и декорирования интерьерной елочки в горшочке, создания ее формы и укрепления в горшке, но и узнали историю появления скрапбукинга, техники и стили, используемы в скрапбукинге.

Зимние елочки станут замечательным подарком или прекрасным предметом новогоднего декора, сообщили в библиотеке.