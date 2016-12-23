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НовостиОбщество

Липчан научили делать интерьерные ёлки

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0
23 декабря 2016 г., 14:41
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Ёлочки мастерят по технике скрапбукинг

В областной юношеской библиотеке прошел очередной мастер-класс по созданию елочных игрушек и атрибутов приближающегося праздника. На этот раз все желающие делали интерьерную елочку в технике скрапбукинг.

Нарядную новогоднюю красавицу участники мастер-класса создавали, используя картон, бумагу, проволоку, нитки, пуговицы, кружева, ленты, бусины. Ребята познакомились не только с особенностями изготовления  и  декорирования  интерьерной елочки в горшочке, создания ее формы и укрепления в  горшке, но и узнали историю появления скрапбукинга, техники и стили, используемы в скрапбукинге.

Зимние елочки станут замечательным подарком или прекрасным предметом новогоднего декора, сообщили в библиотеке.

Теги новости: ёлки, поделки,
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