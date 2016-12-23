Липецкая православная гимназия признана лучшей в стране

Фото: http://mitropolia-lip.ru

В Санкт-Петербурге состоялся V Всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» и финальная часть конкурса «100 лучших школ России 2016», по итогам которого Православная гимназия им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой епархии стала победителем в номинации "Лучшая гимназия - 2016". Директор гимназии Марина Сергеевна Щурко награждена Почетным знаком "Директор года - 2016".

Как сообщает сегодня сайт Липецкой митрополии, конкурс «100 лучших школ России» — одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные образовательные учреждения страны. Организатором конкурса выступает Независимый общественный совет, в состав которого входят представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, Комитета Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Союза директоров ссузов России, Национальной Ассоциации директоров школ и учителей России, Международной академии качества и маркетинга. Награждение лауреатов проходит в рамках всероссийской конференции, посвященной вопросам образования.