Искать:
23
Пятница, 23 декабря 2016 г.15:18
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке наградят молодых педагогов

Рекомендую
0
23 декабря 2016 г., 14:25
210
Изменить шрифт
В Липецке наградят молодых педагогов

"Педагогический дебют - 2017" в этом году в Липецкой области прошёл впервые.

Как сообщает пресс-службу управления образования и науки Липецкой области, 28 декабря в актовом зале Институтf развития образования состоится подведение итогов работы ассоциации молодых педагогов.

В рамках мероприятия состоится чествование победителей, лауреатов и участников конкурсов межрегионального и Всероссийского уровней за 2016 год; подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2017», проведённого в 2016  в Липецкой области впервые; награждение кураторов муниципальных площадок Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В программе мероприятия планируются выступления представителей управления образования и науки Липецкой области,  Института развития образования, Липецкой областной организация Общероссийского Профсоюза образования, региональное отделение Всероссийского педагогического собрания, председателя Ассоциации молодых педагогов Липецкой области, молодых педагогов и представителей общественности.

Творческая часть мероприятия будет организована силами молодых педагогов Липецкой области. Данное мероприятие проводится в целях повышение престижа профессии педагога и популяризация деятельности молодых педагогов региона.
Теги новости: учитель, конкурс, педагог
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Педагог из Липецка в финале конкурса «Учитель года России – 2016»
Педагог из Липецка в финале конкурса «Учитель года России – 2016»
23.09.2016 09:47:25
1
1967
Алла Волкова выбирает "Учителя года России"
Алла Волкова выбирает "Учителя года России"
03.10.2016 10:56:27
922
Липецкого учителя отметили на Международном конгрессе по психическому здоровью
Липецкого учителя отметили на Международном конгрессе по психическому здоровью
12.10.2016 15:41:32
4
1641
Липецкие монархисты поддержат протест против фильма «Матильда»
Липецкие монархисты поддержат протест против фильма «Матильда»
03.11.2016 10:20:30
99
3649
Липецких педагогов приглашают к участию в конкурсе «Учитель года»
Липецких педагогов приглашают к участию в конкурсе «Учитель года»
09.11.2016 15:38:25
1
730
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро