В Липецке наградят молодых педагогов

"Педагогический дебют - 2017" в этом году в Липецкой области прошёл впервые.

Как сообщает пресс-службу управления образования и науки Липецкой области, 28 декабря в актовом зале Институтf развития образования состоится подведение итогов работы ассоциации молодых педагогов.В рамках мероприятия состоится чествование победителей, лауреатов и участников конкурсов межрегионального и Всероссийского уровней за 2016 год; подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2017», проведённого в 2016 в Липецкой области впервые; награждение кураторов муниципальных площадок Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».В программе мероприятия планируются выступления представителей управления образования и науки Липецкой области, Института развития образования, Липецкой областной организация Общероссийского Профсоюза образования, региональное отделение Всероссийского педагогического собрания, председателя Ассоциации молодых педагогов Липецкой области, молодых педагогов и представителей общественности.Творческая часть мероприятия будет организована силами молодых педагогов Липецкой области. Данное мероприятие проводится в целях повышение престижа профессии педагога и популяризация деятельности молодых педагогов региона.