Цена соцнайма в Липецке выросла в 37 раз

Один квадратный метр обойдется теперь в 41,7 рублей.

Глава администрации Липецка подписал постановление о внесении ряда корректив в существующий регламент «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением». Документ устанавливает правила использования социального найма и отменяет ряд постановлений бывшего главы администрации Липецка.Мэр Липецка постановил установить базовую ставку платы за пользование 1 квадратным метром общей площади жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в размере 41,74 руб. Эта сумма сложилась на основании средней цены «квадрата» на вторичном рынке жилья по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области. Заметим, что в 2014 году базовая ставка составляла 1,19 рублей за 1 м2 общей площади жилого помещения.Итоговый размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома. Так, учитываются этажность дома, его возраст, а также наличие мусоропровода или лифта.