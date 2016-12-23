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НовостиОбщество

Цена соцнайма в Липецке выросла в 37 раз

Рекомендую
0
23 декабря 2016 г., 14:18
4
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Цена соцнайма в Липецке выросла в 37 раз

Один квадратный метр обойдется теперь в 41,7 рублей.

Глава администрации Липецка подписал постановление о внесении ряда корректив в существующий регламент «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением». Документ устанавливает правила использования социального найма и отменяет ряд постановлений бывшего главы администрации Липецка.

Мэр Липецка постановил установить базовую ставку платы за пользование 1 квадратным метром общей площади жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в размере 41,74 руб. Эта сумма сложилась на основании средней цены «квадрата» на вторичном рынке жилья по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области. Заметим, что в 2014 году базовая ставка составляла 1,19 рублей за 1 м2 общей площади жилого помещения.

Итоговый размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома. Так, учитываются этажность дома, его возраст, а также наличие мусоропровода или лифта.
Теги новости: Цена, постановление, жилье, аренда
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Отнюдь
23 декабря 2016 г., 15:05
ПУТАЕТЕ,
№ 2288 от 16 декабря 2016 г. "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением"
хи
23 декабря 2016 г., 15:00
Мы их душили душили ... Дустом их надо , дустом !
ПУТАЕТЕ
23 декабря 2016 г., 14:46
Приложение №1
к постановлению администрации
города Липецка
от 26.07.2016 № 1298
Все комментарии (4)
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