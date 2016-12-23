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НовостиПроисшествия

Осужден убийца одного из первых насельников Задонского монастыря

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23 декабря 2016 г., 13:13
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Осужден убийца одного из первых насельников Задонского монастыря

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего уроженца г. Навои Навоийской области Республики Узбекистан, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Как сообщает СУ СК РФ по Воронежской области, следствием и судом установлено, в конце октября 2015 года 26-летний мужчина находился в домовладении, расположенном в селе Пузево Бутурлиновского района Воронежской области, где обсуждал с хозяином жилища – настоятелем храма - вопросы, связанные с ремонтными работами, которые он должен выполнить в храме. Во время общения мужчина решил совершить убийство священнослужителя с целью завладения его имуществом. Для этого он взял на кухне нож, вернулся к потерпевшему и нанес ему удар в область туловища. Затем перерезал ножом провод телефонного кабеля, чтобы священнослужитель никому не смог сообщить о произошедшем, и стал искать в его жилище денежные средства и иное ценное имущество. Обнаружив сейф, он потребовал сообщить код. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший сообщил ему код к сейфу, из которого он похитил денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля и иное имущество. После этого, похитив из гаража автомобиль и иное имущество на общую сумму свыше 580 тысяч, с места происшествия скрылся. Потерпевший от полученного повреждения скончался. В пути следования в Павловский район Воронежской области у машины спустило колесо, увидев пост ДПС, он сообщил полицейским о ранее совершенных преступлениях в Бутурлиновском районе. 

Как сообщал ранее руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Павел Юршин - мужчина был задержан по подозрению в совершении данных преступлений, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий изъято похищенное у священнослужителя имущество, которое осмотрено и приобщено в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Вина его также подтверждалась протоколами осмотров, результатами экспертиз, показаниями потерпевшего и свидетелей, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о возмещении материального вреда в размере 116 тысяч рублей и компенсацию морального ущерба в размере 800 тысяч рублей.

По данным сайта "Православие и мир", иеромонах Роман (Перов Александр Дмитриевич), которого убил подсудимый, принял монашество еще в 1993 году. Окончил Воронежскую духовную семинарию. Был одним из первых насельников Задонского мужского монастыря (Липецкая митрополия). В декабре 2014 года отец Роман был зачислен в число братии Свято-Серафимо-Саровского мужского епархиального монастыря с. Новомакарово Грибановского района Воронежской области. На момент смерти священнику шел 52-й год.

Теги новости: убийство
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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего уроженца г. Навои Навоийской области Республики Узбекистан, не имеющего регистрации на территории Российской Федерации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
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Ваши комментарии
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Роман
23 декабря 2016 г., 13:36
Я работать не могу,только языком,подруга не разрешает.
Аркадий
23 декабря 2016 г., 13:33
Эти батюшки кидают всех.Пусть Роман поедет на эту стройку,меньше П..будет.
Роману от Никсона
23 декабря 2016 г., 13:27
Правильно сделал,и тебе так же надо,УРОД.Батюшек надо раскулачить.
Все комментарии (4)
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