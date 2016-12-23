31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января поликлиники будут работать

Без медицинской помощи липчан в выходные не оставят.

Управление здравоохранения Липецкой области информирует жителей города Липецка и Липецкой области о порядке работы государственных медицинских организаций в новогодние каникулы.31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января поликлиники, обслуживающие взрослое и детское население, а также стоматологические поликлиники работают по графику субботнего дня. Прием вызовов на дом до 12.00. Амбулаторный прием врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей педиатров и обслуживание вызовов на дому до 15.00. Для оказания неотложной помощи приём вызовов до 15.00, обслуживание вызовов до 17.00.1, 3, 5, 7 января в поликлиниках выходной день.Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» (ул. Космонавтов, д.39), ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, д.10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (ул. Коммунистическая, д. 24), работают в круглосуточном режиме. Детское население города Липецка обслуживается в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (ул. Московская, 6а).Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров. Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной стационарной офтальмологической помощи, госпитализируются в офтальмологическое отделение ГУЗ «Областная больница № 2» (ул. Ленина, д.35)