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НовостиОбщество

Липецких энергетиков оштрафовали на 1,2 млн рублей

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23 декабря 2016 г., 13:06
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Липецких энергетиков оштрафовали на 1,2 млн рублей

Компания не дала свет в дачи.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы Липецкой области рассмотрела два административных дела в отношении АО «Липецкая городская энергетическая компания». На компанию пожаловались рядовые липчане.

Как указано в постановлениях УФАС, причиной обращения в ведомство стало нарушение сроков по подключению к электросетям дачных домиков. Несмотря на контракт, «ЛГЭК» в течение полугода не дало свет в строения. Доказательств, подтверждающих, что АО «ЛГЭК» предприняло все зависящие от него меры по надлежащему исполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не представлено.

Комиссия УФАС признала АО «Липецкая городская энергетическая компания» виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. В общей сложности АО «ЛГЭК» придется заплатить за нарушения 1,2 млн рублей. Столь высокие штрафы — следствие неоднократных аналогичных нарушений.
Теги новости: Штраф, нарушение
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Липчанин
23 декабря 2016 г., 13:28
Люди заплатят в итоге
Sozdal48
23 декабря 2016 г., 13:24
Опять лгэк нарвался на штраф, а потом премии работникам платить нечем.
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