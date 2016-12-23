Липецких энергетиков оштрафовали на 1,2 млн рублей

Компания не дала свет в дачи.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы Липецкой области рассмотрела два административных дела в отношении АО «Липецкая городская энергетическая компания». На компанию пожаловались рядовые липчане.Как указано в постановлениях УФАС, причиной обращения в ведомство стало нарушение сроков по подключению к электросетям дачных домиков. Несмотря на контракт, «ЛГЭК» в течение полугода не дало свет в строения. Доказательств, подтверждающих, что АО «ЛГЭК» предприняло все зависящие от него меры по надлежащему исполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не представлено.Комиссия УФАС признала АО «Липецкая городская энергетическая компания» виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. В общей сложности АО «ЛГЭК» придется заплатить за нарушения 1,2 млн рублей. Столь высокие штрафы — следствие неоднократных аналогичных нарушений.