В Липецке поймали с ёлкой 42-летнего мужчину

Браконьера остановили в районе Силикатных озёр.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, в нашем регионе поймали ещё одного ёлочного браконьера, на этот раз прямов облатсном центре.На 42-летнего мужчину составили протокол за незаконную рубку одной сосны в районе Силикатных озёр.То есть всего с ёлками попались уже 12 человек. Теперь нарушителям придётся заплатить штраф в размере 3 тысячи рублей плюс компенсировать ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное деревце в этом году стоит 2854 рубля, то есть каждая незаконно срубленная "бесплатная" ёлка в итоге (вместе со штрафом) обойдётся нарушителям в 5854 рубля.Напомним, в прошлом году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 18 человек. В этом году хвойные леса перед Новым годом круглосуточно патрулируют 237 инспекторов, а также участковые и другие сотрудники полиции.За незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: если на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, то на должностных лиц — уже от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе.