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НовостиОбщество

В Липецке поймали с ёлкой 42-летнего мужчину

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1
23 декабря 2016 г., 12:54
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В Липецке поймали с ёлкой 42-летнего мужчину

Браконьера остановили в районе Силикатных озёр.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, в нашем регионе поймали ещё одного ёлочного браконьера, на этот раз прямов облатсном центре.На 42-летнего мужчину составили протокол за незаконную рубку одной сосны в районе Силикатных озёр.

То есть всего с ёлками попались уже 12 человек. Теперь нарушителям придётся заплатить штраф в размере 3 тысячи рублей плюс компенсировать ущерб, нанесённый природе. Одно незаконное деревце в этом году стоит 2854 рубля, то есть каждая незаконно срубленная "бесплатная" ёлка в итоге (вместе со штрафом) обойдётся нарушителям в 5854 рубля.  

Напомним, в прошлом году за незаконную рубку деревьев были привлечены к ответственности 18 человек. В этом году хвойные леса перед Новым годом круглосуточно патрулируют 237 инспекторов, а также участковые и другие сотрудники полиции.  

За незаконную рубку предусмотрены серьёзные штрафы: если на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, то на должностных лиц — уже от 20 до 40 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.  Помимо штрафа, придётся заплатить ущерб, нанесённый природе.  
Теги новости: Новый год, сосна, ёлка, праздник
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с силикатного
23 декабря 2016 г., 13:52
при советской власти каждая семья силикатного приносила из лесу колючую срубленую в поросле сосенку.дети веселились!в доме был праздник!Лес от этого только становился чище и мужал!Все кто посещал озера да весь город видел этот лес!Теперь лес вывозят,воруют,незаконно вытаптывают стада местного Бахтина коров лошадей.Лес гибнет!!!!!Вот власти хотят списать все на тех кто поросль срубил
силикатчики
23 декабря 2016 г., 13:47
на силикатном воры вырубают лучшие живые сосны,очищают в лесу и кругляк везут машинами с прицепом.машины идут мимо наших окон,окон полиции и окон 2 депутатов Сазоновых.НАРОД ВСЕ ВИДЕТ!!!леса осталось мало!КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ????ПОчему можно вырубать в таких количествах???????И почему за сосенку облезлую для ребенка!!!!штрафы???а за тонны ничего??
Wowa
23 декабря 2016 г., 13:44
Сумма зарплаты охранников и эффект от их деятельности?
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