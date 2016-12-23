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НовостиОбщество

Липчан просят рассказать правду

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0
23 декабря 2016 г., 12:39
3
298
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Липчан просят рассказать правду

О реальном положении вещей в семьях.

Центр социологических исследований РГУ имени С.А.Есенина обратился за помощью к липчанам. Жителей Липецкой области просят принять участие в анонимном анкетировании. Социологический опрос проводится на тему "Демографический портрет Липецкой области в фокусе общественного мнения липчан".

В анкете всего с десяток вопросов. Помимо стандартных «пол-возраст-профессия», есть вопросы на тему уклада семьи, количества детей. Социологи хотят узнать мнения липчан о фразах "Семья - это базовая ячейка общества" и "Семья первичнее государства". Кроме того, среди пунктов исследования выясняются пожелания — о количестве детей, о переезде из региона, а также оценка реальной демографической ситуации и политики области и стране относительно семей.

Точка зрения липчан о существующем демографическом положении региона ляжет в основу итогового отчета о работе.
Теги новости: Опрос, семья
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нах
23 декабря 2016 г., 12:54
Дурацкая анкета, как отписка из администрации! НИ О ЧЁМ!
Хм, вопросы ни о чём...
23 декабря 2016 г., 12:53
Что они этим хотят выяснить неизвестно....
гомосек
23 декабря 2016 г., 12:44
считаю, что для гомосеков семья - это союз двух гомосеков.
Все комментарии (3)
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