Липчан просят рассказать правду

О реальном положении вещей в семьях.Центр социологических исследований РГУ имени С.А.Есенина обратился за помощью к липчанам. Жителей Липецкой области просят принять участие в анонимном анкетировании. Социологический опрос проводится на тему "Демографический портрет Липецкой области в фокусе общественного мнения липчан".
В анкете всего с десяток вопросов. Помимо стандартных «пол-возраст-профессия», есть вопросы на тему уклада семьи, количества детей. Социологи хотят узнать мнения липчан о фразах "Семья - это базовая ячейка общества" и "Семья первичнее государства". Кроме того, среди пунктов исследования выясняются пожелания — о количестве детей, о переезде из региона, а также оценка реальной демографической ситуации и политики области и стране относительно семей.
Точка зрения липчан о существующем демографическом положении региона ляжет в основу итогового отчета о работе.