Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО

Липчанка присвоила 300 тысяч рублей.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летней липчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").Как установлено судом, будучи страховым агентом в крупной страховой компании, подсудимая присвоила более 307 тысяч рублей.Липчанка вносила недостоверные сведения во вторые экземпляры страховых полисов ОСАГО и квитанций на получение страховой премии для уменьшения суммы взносов, фактически полученных от страхователей. Разницу женщина присваивала. В общей сложности таким образом подсудимая оформила несколько десятков договоров страхования ОСАГО.Приговором суда подсудимая признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.Также суд удовлетворил гражданский иск страховой компании о возмещении ущерба в размере 301 601 рубль, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области.