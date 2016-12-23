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Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО

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23 декабря 2016 г., 12:31
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Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО

Липчанка присвоила 300 тысяч рублей.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летней липчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Как установлено судом, будучи страховым агентом в крупной страховой компании, подсудимая присвоила более 307 тысяч рублей.

Липчанка вносила недостоверные сведения во вторые экземпляры страховых полисов ОСАГО и квитанций на получение страховой премии для уменьшения суммы взносов, фактически полученных от страхователей. Разницу женщина присваивала. В общей сложности таким образом подсудимая оформила несколько десятков договоров страхования ОСАГО.

Приговором суда подсудимая признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск страховой компании о возмещении ущерба в размере 301 601 рубль, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Липецкой области.
Теги новости: растрата, мошенничество
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