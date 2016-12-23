Липчане задыхаются от запаха фекалий

В многоэтажке витает далеко не праздничный дух.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №3 по улице Филипченко в Липецке. 9-этажный дом буквально утопает в канализационных стоках. Фекалии и прочие нечистоты прочно обосновались в подвале многоэтажки.«Человеческий дух» заметен уже метров за десять от дома. Жильцы здания уже месяц не закрывают вход в подъезд, иначе рискуют угореть в далеко не праздничных ароматах.- Сама проблема появилась где-то в начале декабря. Мы с соседями звонили во все инстанции. Только недавно у нам приехали из ЖЭКа. Они что-то делали в подвале, но положительного эффекта это не возымело. Аромат не пропал, а нечистоты так и остаются в подвале, - рассказал GOROD48 жилец дома Эдвин Голев.Сейчас жильцы дома не могут спуститься в подвал, чтобы забрать соления к новогоднему столу. Сложно просто заходить в подъезд: резкий запах практически сбивает с ног. Преодолевать путь до квартиры лучше всего в респираторе. Впрочем, в управляющей компании «Советская» заверяют, что ситуация разрешена.- Последняя заявка от этого дома была оформлена в нашу организацию 19 декабря. Мы выехали на место и сделали то, что не в праве выполнять аварийная служба. Мы прочистили засор канализации и продезинфицировали помещение хлоркой, - заверил начальник ЖЭКа «Советской».Но эти слова жильцы дома считают наглой ложью, утверждая, что проблема имеет место уже три недели. В 40-летнем доме и раньше возникали неполадки с канализацией, но авария такого масштаба произошла впервые. Между тем, как удалось выяснить в УК, жизнь в фекалиях липчанам «обеспечила» АДС Липецка: у муниципальной организации дела дышат на ладан, поэтому сотрудники не успевают оперативно устранять аварии. Коммунальщики буквально молятся, чтобы прожить новогодние каникулы без проблем, где могут быть задействованы сотрудники муниципального предприятия.Тем временем жильцы первых этажей многоэтажки продолжают ждать праздника в запахе фекалий.