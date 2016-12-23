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НовостиОбщество

Липчане задыхаются от запаха фекалий

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0
23 декабря 2016 г., 12:27
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Липчане задыхаются от запаха фекалий

В многоэтажке витает далеко не праздничный дух.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №3 по улице Филипченко в Липецке. 9-этажный дом буквально утопает в канализационных стоках. Фекалии и прочие нечистоты прочно обосновались в подвале многоэтажки.

«Человеческий дух» заметен уже метров за десять от дома. Жильцы здания уже месяц не закрывают вход в подъезд, иначе рискуют угореть в далеко не праздничных ароматах.

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- Сама проблема появилась где-то в начале декабря. Мы с соседями звонили во все инстанции. Только недавно у нам приехали из ЖЭКа. Они что-то делали в подвале, но положительного эффекта это не возымело. Аромат не пропал, а нечистоты так и остаются в подвале, - рассказал GOROD48 жилец дома Эдвин Голев.

Сейчас жильцы дома не могут спуститься в подвал, чтобы забрать соления к новогоднему столу. Сложно просто заходить в подъезд: резкий запах практически сбивает с ног. Преодолевать путь до квартиры лучше всего в респираторе. Впрочем, в управляющей компании «Советская» заверяют, что ситуация разрешена.

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- Последняя заявка от этого дома была оформлена в нашу организацию 19 декабря. Мы выехали на место и сделали то, что не в праве выполнять аварийная служба. Мы прочистили засор канализации и продезинфицировали помещение хлоркой, - заверил начальник ЖЭКа «Советской».

Но эти слова жильцы дома считают наглой ложью, утверждая, что проблема имеет место уже три недели. В 40-летнем доме и раньше возникали неполадки с канализацией, но авария такого масштаба произошла впервые. Между тем, как удалось выяснить в УК, жизнь в фекалиях липчанам «обеспечила» АДС Липецка: у муниципальной организации дела дышат на ладан, поэтому сотрудники не успевают оперативно устранять аварии. Коммунальщики буквально молятся, чтобы прожить новогодние каникулы без проблем, где могут быть задействованы сотрудники муниципального предприятия.

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Тем временем жильцы первых этажей многоэтажки продолжают ждать праздника в запахе фекалий.
Теги новости: ЖКХ, авария
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Ваши комментарии
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А
23 декабря 2016 г., 12:55
Чем ещё может пахнуть в зачуханной деревне?За многоэтажку зайдёшь,одна сплошная дярёвня без канализации.
бим
23 декабря 2016 г., 12:41
свое Г... вроде бы не должно пахнуть
Моё мнение
23 декабря 2016 г., 12:40
Такое чувство, что Липецк становится одной большой клоакой.В прямом и переносном смысле.Беспросветное болото, а не город.Трясина.
Все комментарии (4)
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