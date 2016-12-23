Владельцам оружия напоминают о необходимости обновлять разрешительные документы

Сегодня на учете подразделений лицензионно-разрешительной работы Липецкой области состоит 64 организации, имеющих разрешения на хранение и использование оружия. На территории Липецка функционирует 4 предприятия по торговле гражданским и служебным оружием. На учете в органах внутренних дел Липецка состоит почти 12 тысяч владельцев гражданского оружия.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы просят владельцев оружия обратить внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области оборота оружия, они обязаны обратиться за продлением соответствующего разрешения или лицензии не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока его действия. Для этого необходимо представить следующие документы:- заявление,- 2 фото 3х4,- медицинское заключение формы 046-1,- медицинское заключение формы 454у,- владельцам охотничьего оружия необходимо предоставить копию охотничьего билета, а оружия самообороны – копию акта о прохождении пе​риодической проверки по правилам безопасного обращения с оружием;- оружие для осмотра.В том случае, если владелец оружия не продлил в установленном порядке имеющиеся у него разрешения и лицензии, дальнейшее хранение оружия подпадает под действие норм ч. 6 ст. 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием).Эта статья устанавливает ответственность за незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения: наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему. Всего с начала 2016 года к ответственности за различные нарушения по данной статье привлечено 750 жителей областного центра.Сотрудни​ками лицензионно-разрешительной службы УФСВНГ России по Липецкой области осуществля​ется предварительная запись и оказание консультационных услуг гражданам по следующим телефонам:Левобережный округ г. Липецка+7(4742)36-91-66Октябрьский округ г. Липецка+7(4742)36-97-10Правобережный округ г. Липецка+7(4742)36-93-48Советский округ г. Липецка+7(4742)36-97-56Липецкий район+7(4742)34-12-16Это позволяет:- подавать заявления на оформление необходимого документа в любое удобное время, (независимо от времени суток, выходных и праздничных дней), не выходя из дома, с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет;- контролировать ход рассмотрения заявления в своем Личном кабинете;- экономить время на подачу документов;- не стоять в очередях при получении документов (гражданам, подавшим заявления в электронном виде, обеспечивается приоритетный прием);- приходить в подразделения лицензионно-разрешительной работы, как правило, однократно, лишь за получением услуги.В настоящее время Отдел лицензионно-разрешительной работы по г. Липецку и Липецкому району УФСВНГ России по Липецкой области предоставляет следующие государственные услуги в электронном виде:для граждан Российской Федерации:выдача удостоверения частного охранника;выдача гражданину РФ лицензии на приобретение газовых пистолетов, ре​вольверов, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, пред​назначенного для но​шения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой;выдача гражданину РФ лицензии на приобретение огнестрельного ору​жия ограничен​ного поражения и патронов к нему;выдача гражданину РФ лицензии на приобретение спортивного или охот​ничьего огне​стрельного гладкоствольного оружия, охотничьего пневма​тического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему;выдача гражданину РФ разрешения на хранение огнестрельного гладкост​вольного длинноствольного оружия самообороны и патронов к нему (без права ноше​ния);выдача гражданину РФ разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрель​ного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневматиче​ского оружия;выдача гражданину РФ разрешения на хранение и ношение огнестрель​ного оружия ограниченного поражения;выдача гражданину РФ разрешения на хранение и ношение спортивного огнестрель​ного длинноствольного оружия, охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортив​ного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патро​нов к нему.Для юридических лиц:выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, слу​жебного оружия и патронов;выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование ору​жия и патро​нов к нему разрешения на хранение и использование спор​тивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и па​тронов к нему на стрелковом объекте;выдача юридическому лицу разрешения на хране​ние оружия и (или) патро​нов;выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование ору​жия на стрел​ковом объекте;выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему.С начала 2016 года сотрудниками Отдела лицензионно – разрешительной работы по Липецку рассмотрено 5829 заявлений от физических и юридических лиц. Через портал государственных услуг в электронном виде поступило 3256 заявлений, что составляет около 60% от общего количества поступивших заявлений.