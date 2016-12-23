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НовостиКультура

В Липецке пройдёт фольклорный фестиваль «Рождественские встречи»

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23 декабря 2016 г., 11:58
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В Липецке пройдёт фольклорный фестиваль «Рождественские встречи»

На фестивале ждут гостей из Воронежской и Белгородской областей.

14 января в 15.00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет VII Фольклорный фестиваль «Рождественские встречи».

Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино Фестиваль посвящен одному из самых светлых и удивительных христианских праздников – Рождеству Христову, проходит в теплой атмосфере, способствующей общению и творческому взаимообмену.

Главная задача организаторов праздника – возрождение и сохранение народной песенной традиции. В своем творчестве участники фестиваля опираются на подлинные образцы народного творчества, которые выявляются в ходе активной просветительской и исследовательской работы. Яркость и самобытность сценических образов подчеркивают и национальные костюмы, и праздничное убранство зала.

Хозяин фестиваля и автор идеи – фольклорный ансамбль «Воскресение» областного центра культуры, народного творчества и кино под руководством заслуженного работника культуры РФ, лауреата Премии Правительства РФ «Душа России» Кристаллины Иващенко.

В VII Фольклорном фестивале «Рождественские встречи» принимают участие ансамбль гармонистов и частушечница Ольга Чуракова, гармонист Александр Матвеев, этнографический ансамбль сел Демкино и Колыбельское, народные исполнители села Березовка, этнографический ансамбль с. Панино, Татьяна Полунина и Владимир Долгополов, фольклорный ансамбль «Воскресение», фольклорный ансамбль «Истоки», балалаечник Василий Кузнецов (г. Липецк и Липецкая область), фольклорный ансамбль «Воля» Воронежского государственного института искусств, фольклорный ансамбль «Время» (Новоусманский район Воронежской области), фольклорно-этнографический ансамбль Красненского района Белгородской области.

Также в рамках фестиваля состоится показ этнографического фильма «Святки на Липецкой земле».
Теги новости: фестиваль, Новый год, Рождество, праздник
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любитель
23 декабря 2016 г., 12:23
Ждём и радуемся празднику народных песен.
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