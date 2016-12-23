У кафе "Макдональдс" автомобиль сбил женщину

ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии.

В Липецке 17 июля приблизительно в 18.06 в районе дома №22 по проспекту 60 лет СССР (на территории кафе «Макдональдс») водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд на женщину.Еще одна аварии произошла в Липецке 4 октября примерно в 19.04 на улице Водопьянова, здесь водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулся с мотоциклом «Хендай», Мотоциклист получил травмы.Очевидцев этих ДТП и всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону (4742) 42-35-62.