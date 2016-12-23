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НовостиПроисшествия

У кафе "Макдональдс" автомобиль сбил женщину

Рекомендую
0
23 декабря 2016 г., 11:56
2
955
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У кафе "Макдональдс" автомобиль сбил женщину

ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии.

В Липецке 17 июля  приблизительно в 18.06 в районе дома №22 по проспекту 60 лет СССР (на территории кафе «Макдональдс») водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил наезд на женщину.

Еще одна аварии произошла в Липецке 4 октября примерно в 19.04 на улице Водопьянова, здесь водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» столкнулся с мотоциклом «Хендай», Мотоциклист получил травмы.

Очевидцев этих ДТП и всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону (4742) 42-35-62.
Теги новости: авария, ДТП
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ах
23 декабря 2016 г., 12:39
добрый ээх, тогда летайте
добрый ээх
23 декабря 2016 г., 12:05
толку то ну найдут помурыжат и отпустят\\теперь это формально считается преступлением и примеров печальных не мерянно\\скоты колесные совсем пределов не видят и сейчас на праздниках совсем пешим ходить опасно...
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