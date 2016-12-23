В Липецке не прекращается торговля "фанфуриками"

Продавцам, видимо, все равно - умрут ли покупатели лосьонов или выживут.

Не менее 28 точек продажи спиртосодержащих лосьонов продолжают работу в Липецке.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области составили список мест, где запросто можно купить «фанфурики». Как правило, торговля ведется в киосках, разбросанных практически по всему городу.

Несмотря на то, что общественность обеспокоена тем, что под видом косметических лосьонов продают дешевое и низкокачественное пойло, предприниматели не спешат сворачивать торговлю. Мол, раз товар куплен, то он должен дойти до конечного потребителя, и торговцам все равно случится ли потом ситуация, как в Иркутске, где от лосьонов умерли десятки человек.

Вместе с тем, как сообщили в управлении потребительского рынка, в Добровском районе фактов реализации «фанфуриков» не выявлено.