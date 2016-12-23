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НовостиОбщество

В Липецке не прекращается торговля "фанфуриками"

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1
23 декабря 2016 г., 11:32
20
892
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В Липецке не прекращается торговля "фанфуриками"

Продавцам, видимо, все равно - умрут ли покупатели лосьонов или выживут.

Не менее 28 точек продажи спиртосодержащих лосьонов продолжают работу в Липецке.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области составили список мест, где запросто можно купить «фанфурики». Как правило, торговля ведется в киосках, разбросанных практически по всему городу.

Несмотря на то, что общественность обеспокоена тем, что под видом косметических лосьонов продают дешевое и низкокачественное пойло, предприниматели не спешат сворачивать торговлю. Мол, раз товар куплен, то он должен дойти до конечного потребителя, и торговцам все равно случится ли потом ситуация, как в Иркутске, где от лосьонов умерли десятки человек.

Вместе с тем, как сообщили в управлении потребительского рынка, в Добровском районе фактов реализации «фанфуриков» не выявлено.

Теги новости: Фанфурики, спирт, опасность, здоровье, смерть.
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Ваши комментарии
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Дарья Петрова
23 декабря 2016 г., 13:00
конечно все равно, если даже самим покупателям все равно
Немного бомж, но без дробовика, зато не бомж, а че тот ничего
23 декабря 2016 г., 12:56
бомж с дробовиком,
а у тебя есть на че купить?
липчанин
23 декабря 2016 г., 12:54
С ЛЕБЕДЯНИ - в Иркутске всё палёное и разливалось в подворотне, всех в одну кучу не сваливайте. Диабетик съест сахар и тоже помрёт, может по рецептам будем продавать сахар и что-нибудь ещё из продуктов, в кофе и чае КОФЕИН, очнитесь и займитесь своими делами.
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