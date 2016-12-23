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НовостиПроисшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 87-летней пенсионерки

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23 декабря 2016 г., 11:24
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве 87-летней пенсионерки

Постановлением Тербунского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего жителя села Братовщина, подозреваемого в убийстве своей 87-летней односельчанки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 11 декабря в Задонский МСО СУ СК РФ по Липецкой области поступило сообщение об обнаружении в доме в селе Братовщина трупа престарелой женщины с множественными телесными повреждениями.

По версии следствия,  ночью 10 десятого подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения иконы выставил стекло в окне с тыльной стороны дома и незаконно проник в дом потерпевшей.

Будучи обнаруженным проснувшейся хозяйкой, подозреваемый повалил пожилую женщину на пол, а когда та упала, ногой наступил ей на шею, перекрыв дыхание. После того, как потерпевшая перестала сопротивляться нанес ей удар вазой  по голове.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

После этого убийца похитил из дома семь бутылок с самогоном и скрылся.

По факту убийства Задонским МСО СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ.

Несмотря на несогласие подозреваемого с избранием в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, суд с учетом мнения прокурора заключил его под стражу на срок следствия.

Теги новости: убийство
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русс
23 декабря 2016 г., 12:21
"Несмотря на несогласие подозреваемого с избранием в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей ..." Что значит несогласие подозреваемого? Может кто объяснить?
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