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НовостиОбщество

В парке Победы не успевают в срок создать ледовый городок

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23 декабря 2016 г., 11:11
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В парке Победы не успевают в срок создать ледовый городок

В мэрии анонсировали его открытие на завтра, однако скульпторы сделали только трон Деда Мороза.

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В минувший понедельник на брифинге в мэрии председатель департамента культуры Виктория Якимович сообщила СМИ, что в субботу, 24 декабря, в парке Победы планируют открыть ледовый городок. У детского парка «Забава» должны были появиться Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи изо льда.

Сегодня корреспонденты GOROD48 решили узнать, как идут дела у строителей ледового городка. Однако на месте работ двое мужчин, обтесывавших специальными приспособлениями глыбы льда, в которых угадывалось подножие и подлокотники трона Деда Мороза, встретили нас буквально в штыки.

- Вы мешаете нам работать! Отойдите! Нам пиар не нужен! - заявили нам люди, отказавшиеся назвать свои имена и организацию, которую представляют.

По словам скульпторов, они сегодня должны были сделать то, на что должно потребоваться три-четыре дня. А на работу вышли только вчера.

Почему так? Ведь объявленный срок создания ледового городка явно будет перенесен на середину следующей недели?

- Этот вопрос задайте директору парка Победы, - сказала GOROD48 председатель департамента культуры мэрии Виктория Якимович.

Однако спросить было не у кого: по словам работников парка, директор ушел в отпуск.

Ледяные кирпичи выпиливали бензопилой из ледяного покрова реки Воронеж двое работников парка. Тяжелую работу они начали 19 декабря. С начала недели в парк с реки перевезено 6-7 кубометров льда (его толщина в том месте, откуда его берут - с городского пляжа - составляет 30 см). Брусок природного строительного материала весит порядка 40 килограммов. Пиленый лед отправляют архитекторам, которые строят из него сказочных персонажей.
Теги новости: новогодние праздники
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Может быть
23 декабря 2016 г., 12:51
Возможно директор не понимает что он не на своём месте так председатель департамента должен его поставить на место а не ссылаться на него она же его в отпуск и отпустила
техно
23 декабря 2016 г., 12:50
собачий туалет а не парк.туда и ходить стрёмно.
Нино
23 декабря 2016 г., 12:42
Директор парка уже на Гоа отдыхает
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