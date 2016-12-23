В парке Победы не успевают в срок создать ледовый городок

В мэрии анонсировали его открытие на завтра, однако скульпторы сделали только трон Деда Мороза.

В минувший понедельник на брифинге в мэрии председатель департамента культуры Виктория Якимович сообщила СМИ, что в субботу, 24 декабря, в парке Победы планируют открыть ледовый городок. У детского парка «Забава» должны были появиться Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи изо льда.Сегодня корреспонденты GOROD48 решили узнать, как идут дела у строителей ледового городка. Однако на месте работ двое мужчин, обтесывавших специальными приспособлениями глыбы льда, в которых угадывалось подножие и подлокотники трона Деда Мороза, встретили нас буквально в штыки.- Вы мешаете нам работать! Отойдите! Нам пиар не нужен! - заявили нам люди, отказавшиеся назвать свои имена и организацию, которую представляют.По словам скульпторов, они сегодня должны были сделать то, на что должно потребоваться три-четыре дня. А на работу вышли только вчера.Почему так? Ведь объявленный срок создания ледового городка явно будет перенесен на середину следующей недели?- Этот вопрос задайте директору парка Победы, - сказала GOROD48 председатель департамента культуры мэрии Виктория Якимович.Однако спросить было не у кого: по словам работников парка, директор ушел в отпуск.Ледяные кирпичи выпиливали бензопилой из ледяного покрова реки Воронеж двое работников парка. Тяжелую работу они начали 19 декабря. С начала недели в парк с реки перевезено 6-7 кубометров льда (его толщина в том месте, откуда его берут - с городского пляжа - составляет 30 см). Брусок природного строительного материала весит порядка 40 килограммов. Пиленый лед отправляют архитекторам, которые строят из него сказочных персонажей.