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НовостиВ России

Акушерок приравняют к врачам

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0
23 декабря 2016 г., 11:41
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Акушерок приравняют к врачам

Медицинские сестры смогут принимать роды самостоятельно.

Акушерок приравняют к врачам, чтобы они могли принимать роды самостоятельно. Об этом заявила президент Ассоциации медицинских сестер России Валентина Саркисова.

По ее словам, такую возможность акушеркам даст специально разработанный под руководством ассоциации профессиональный стандарт.

«Профстандарт не только определяет современные квалификационные требования к профессиональным обязанностям акушерки, но и станет основой для разработки новых образовательных стандартов», – сообщила Саркисова газете «Известия».

Согласно положениям документа, акушерки смогут получать специальное высшее образование по профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Это поможет разгрузить врачей и будет способствовать профессиональному росту медицинских работников. До сих пор «акушерское дело» считалось среднее профессиональным образованием.

В Европе, по словам Саркисовой данная система с успехом применяется – большинство родов ведут именно акушерки, а врачи-гинекологи занимаются лишь патологиями и осложнениями.
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