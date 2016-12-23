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НовостиОбщество

В Липецке ищут потерпевших от фирмы «Рога и Копыта»

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23 декабря 2016 г., 10:57
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В Липецке ищут потерпевших от фирмы «Рога и Копыта»

Вместо работы соискатель получил уголовное дело.

В редакцию GOROD48 обратился житель Липецка. 55-летний ищущий работу Дмитрий заверяет, что его нагло обманули в отраслевой фирме по подбору персонала.

- Объявление о приеме на работу я в конце ноября увидел в интернете от ИП Лазарев Р.Н. Девушка с милым голосом пригласила меня в офис на улице Космонавтов. Я хотел устроиться охранником. Там с меня взяли 550 рублей якобы за ту униформу, которую я получу по месту трудоустройства. Меня отправили в другую контору, но там о наборе охранников и не слышали. Тогда я вернулся в ИП Лазарев и потребовал вернуть деньги. На это получил отказ. Мне пришлось забрать паспорту одной из сотрудниц — это была моя гарантия возврата денег, отданных ни за что, - рассказывает Дмитрий. - Но потом выяснилось, что сотрудница Анастасия написала на меня в полицию заявление: девушка утверждает, что я ее избил. Но ведь я и пальцем ее не трогал! Теперь она требует с меня 30 000 рублей, чтобы забрать заявление.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отделе полиции №2 действительно находится уголовное дело по данному инциденту. Только в рамках проверки материалы возбуждены по ст. 330 УК РФ «Самоуправство». Пока что продолжаются следственные действия.

Вместе с этим Дмитрий хочет найти тех, кто был обманут фирмой по приему на работу. Липчанин утверждает, что таких в городе должно быть много. Других потерпевших от фирмы «Рога и Копыта» он ищет, чтобы подать коллективный иск к индивидуальному предпринимателю. Столкнувшихся с ситуацией просят позвонить по телефону +7 904 697 45 18.

Как выяснил GOROD48, в Липецке действительно существовало ИП Лазарев РН, но его деятельность была прекращена еще в прошлом десятилетии. До сих пор в Сети можно найти объявления о вакансии «Охранник без лицензии» с зарплатой от 21 000 рублей в месяц. «Складское помещение, охрана склада. Пропускная система, выдача ключей под запись, вечерний обход территории. Работа по суткам в теплом помещении, графики различные, в смене по двое, лицензия не нужна, принимаем пенсионеров, оформление по договору или согласно Т.К . Р.Ф.», указано в описании вакансии. Впрочем, телефон фирмы уже недоступен.
Теги новости: Поиск, работа, вакансия
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Житель Непала
23 декабря 2016 г., 11:10
"Но ведь я и пальцем ее не трогал!"
Нелогист
23 декабря 2016 г., 11:04
Забрал паспорт одной из сотрудниц,? Как это можно некриминально сделать? Походу наворочал пентюх дел, а теперь по редакция бегает. Да и что за форма такая за 550 рублей то, ползунки не купишь.
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