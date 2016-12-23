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НовостиОбщество

180 тысяч рублей штрафа заплатил торговец поддельным алкоголем

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23 декабря 2016 г., 10:46
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180 тысяч рублей штрафа заплатил торговец поддельным алкоголем

Приговором Елецкого городского суда гражданин признан виновным в незаконном хранении в целях сбыта по месту жительства, в двух гаражах и принадлежащей ему машине фальсифицированной алкогольной продукции на общую сумму 375 300 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, алкоголь был снабжен поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.

Учитывая, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, мнение государственного обвинителя, суд приговорил его к штрафу в доход государства в размере 180 тыс. рублей.

Теги новости: алкоголь
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Дима
23 декабря 2016 г., 11:16
и где теперь затариваца в Ельце?
...
23 декабря 2016 г., 11:00
кого хлопнули то не в курсах никто?
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