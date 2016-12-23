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НовостиОбщество

Чиновников снова уличили в порче земель

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23 декабря 2016 г., 10:20
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Чиновников снова уличили в порче земель

Выявлено захламление отходами производства и потребления.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, отделом земельного надзора проведена плановая выездная проверка в отношении администрации сельского поселения Лебяженский сельсовет Измалковского района.

Из 14 461 га земель сельского поселения на долю земель сельскохозяйственного назначения приходится 12 818 га. Администрацией сельского поселения ведется работа по реализации 137 невостребованных земельных долей. Земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащие сельскому поселению на праве собственности, сдаются в аренду.

Участие в сборе и вывозе твердых бытовых отходов находятся в зоне ответственности администрации сельского поселения Лебяженский сельсовет. Несмотря на то, что организованы места для размещения контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов, должностные обязанности главы администрации Лебяженского сельсовета Измалковского района в области охраны земель исполнены не полном объеме. При осмотре земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на площади около 0,15 га выявлено захламление отходами производства и потребления. Почве как одному из жизнеобеспечивающих природных ресурсов нанесен урон в виде деградации гумусового слоя, изменению физико-химических свойств природного тела в результате взаимодействия с поллютантами, не характерных для естественных экосистем.

Ответственное должностное лицо пренебрегло обязанностью по разработке муниципальной программе защиты земель предусмотренной статьей 13 земельного Кодекса РФ. Данная программа должна содержать перечень обязательных программ и мероприятий, направленных на охрану земель.

Нарушение природных свойств верхнего корнеобитаемого слоя почвы и напочвенной растительности являются составом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ.

В адрес администрации Лебяженского сельсовета Измалковского муниципального района выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства в сфере обеспечения плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения. Административный штраф главой администрации в оплачен в полном объеме.
Теги новости: земля, почва, экология, мусор, свалка
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жора
23 декабря 2016 г., 10:39
главу наказала за деньги налогоплательщиков т е за счет народа и в отчет палочку вписали
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