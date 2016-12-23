«Смешариков» начнут снимать на английском языке

Это сделает его более понятным и универсальным для зарубежной аудиторииРоссийский мультсериал «Смешарики» буду снимать на английском языке, чтобы в дальнейшем не приходилось адаптировать эпизоды на русском языке для англоязычной аудитории, - сообщает Лента.ру.
Как рассказала заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики» Диана Юринова, делается это для того, чтобы контент изначально был максимально понятными и универсальными для зарубежной аудитории. К производству «Смешариков» привлекут международных специалистов, чтобы максимально адаптировать сюжет и смысл анимационной истории для западного зрителя.
Стоит отметить, что «Смешарики» переведены уже на 60 языков и показываются в 90 странах мира. Анимационный сериал уже показывали в США: в 2008 году права на его демонстрацию приобрел канал The CW. Первый полнометражный мультфильм франшизы — «Смешарики. Начало» — вышел в 2011 году, а через пять лет появилась картина «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В 2018-м в прокат выйдет новый полнометражный мультфильм о смешариках.
В России «Смешарики» выходят с 2004 года.