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НовостиОбщество

Магазины наказали за гнилые овощи и фрукты и просроченные продукты

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23 декабря 2016 г., 09:39
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Магазины наказали за гнилые овощи и фрукты и просроченные продукты
фото liptorg-cp.ru

И за то, что рыбы после разморозки стало в 3 раза меньше.

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По телефону горячей линии 89050441971 управления потребительского рынка и ценовой политики обратился липчанин с жалобой на свежемороженую рыбу, купленную в одном из магазинов. свежемороженую.

Специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в ходе проведения информационно-аналитического наблюдения, в ходе которого  в универсаме  на улице Меркулова были установлены факты нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», а именно реализация загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов (помидоры, огурцы, картофель, лук, хурма, сельдерей, капуста пекинская и др.);   рыбы свежемороженой “Минтай” без маркировки и с истекшим сроком годности.

Сотрудниками управления составлен акт обследования и отправлен в управление Роспотребнадзора для принятия мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

В рамках Соглашения о взаимодействии на 2014 – 2016 гг. по информации, полученной от Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, о выявленных в ходе проведенного мониторинга фактах нарушения законодательства в области защиты прав потребителей, специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проведено административное расследование в отношении вышеуказанного хозяйствующего субъекта.

В отношении виновного лица было вынесено постановление об административном правонарушении по ст. 14.15 КоАП РФ и назначена сумма штрафа в размере 2000 рублей.

Кроме того, ранее в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратился житель областного центра с жалобой на торговое обслуживание в ещё одном магазине - на этот раз в селе Ссёлки. Покупатель приобрел 565 гр. “Филе минтая”, после разморозки, снятия целлофана, который накручен в три ряда он был настолько удивлен и ошеломлен тем, что вместо 565 граммов  рыбы, осталось 186 грамммов. “Я же хотел покушать минтай, за что я заплатил деньги? За воду и упаковку? – негодовал покупатель.

Специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области незамедлительно выехали по звонку провести информационно-аналитическое наблюдение, и в случае подтверждения фактов, изложенных покупателем принять все имеющиеся полномочия к недобросовестным продавцам.

В ходе проведения информационно-аналитического наблюдения за состоянием торговой деятельности были установлены факты нарушения п.8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», а именно реализация кондитерских изделий, майонеза, консерв  “Карась обжаренный в томатном соусе” с нарушением температурных условий хранения,  хурмы, апельсинов, бананов, сельдерея с признаками гнили и нарушением целостности кожуры у фруктов; филе минтая повторно замороженного (вместо минтая один лед) и целый слой оберточного материала; овощей для жарки (смесь) повторно замороженных, в соответствии с чем все это представляет собой смесь воды, льда и овощей;  пирожное “Флирт” с истекшим сроком годности; яиц куриных пищевых с отсутствием в зале овоскопа, которым можно проверить их качество; с нарушением целостности упаковки “Костного остатка” на подложке; халвы без маркировочной этикетки.

Кроме того, в нарушение п.9 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года №55 на информационном стенде отсутствуют Правила продажи, на доступном для покупателей месте отсутствуют контрольные весы с метрологической поверкой для проверки правильности цены, меры и веса приобретенного товара.

Информация о торговом предприятии была направлена в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.  За указанное правонарушение в отношении виновного лица было вынесено постановление об административном правонарушении по ст. 14.15 КоАП РФ и назначена сумма штрафа в размере 3000 рублей.
Теги новости: потребрынок, Роспотребнадзор
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покупатель
23 декабря 2016 г., 11:09
магазин пятерочка который находится в тц.квартал на пл.мира.прямо вчера видел гнилые мандарины
123
23 декабря 2016 г., 10:15
Что-то не пойму целей существования управления потребрынка. Для имитации бурной деятельности? Получается, делается чужая работа (Роспотребнадзора), т.к. сами могут только выявить, а решение принять не могут. Может лучше в Роспотребнадзоре штат увеличить, все на почтовой пересылке сэкономить можно :)))
123
23 декабря 2016 г., 10:12
Чё то не пройму: зачем управление потребрынка нужно??? Если они протоколы составляют, а решение по ним не могут принять и отправляют в Роспотребнадзор. Потребрынок делает чужую работу? Свое
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