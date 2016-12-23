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НовостиОбщество

В преддверии праздников в управлении потребрынка принимают жалобы на алкоголь и пиротехнику

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23 декабря 2016 г., 09:30
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В преддверии праздников в управлении потребрынка принимают жалобы на алкоголь и пиротехнику

Работает «Линия обратной связи с населением» и "горячая линия".

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в преддверии новогодних праздников рекомендует соблюдать умеренность при употреблении алкогольной продукции и напоминает, что чрезмерное её употребление опасно для нашего здоровья.

В целях сохранения здоровья приобретать алкоголь следует только в стационарных магазинах, имеющих лицензию, выданную только юридическому лицу.Согласно действующего законодательства запрещена реализация алкогольных напитков в нестационарных предприятиях торговли – киосках, тонарах, с автомашин, дистанционным способом в сети интернет. Отсутствует право получение лицензии у индивидуального предпринимателя.Чтобы быть уверенным в качестве приобретаемых алкогольных напитков, потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия.При выборе алкогольной продукции необходимо обратить внимание на внешний вид бутылки. Бутылка не должна быть загрязнена, иметь сколы, неровности, колпачок не должен прокручиваться, содержимое бутылки без примесей, осадка и других посторонних включений. Этикетка должна быть ровно наклеена, а информация легко читаться, также должны присутствовать акцизные марки, которые определяют подлинность партии напитка.Поэтому советуем обратить внимание на акцизную марку: имеет ли она водяные знаки, насколько аккуратно наклеена, читается ли ее номер.На этикетке или самой бутылке должна быть четко проставлена дата розлива, а сама этикетка, естественно, должна быть “фирменной”. В управлении потребрынка считают, что приобретение алкогольной продукции через Интернет или с рук опасно для жизни и здоровья .

«Линия обратной связи с населением» охватывает вопросы качества обслуживания населения, контроля цен, качества продукции, заготовительной деятельности, оборота алкогольной продукции. Замечания, наблюдения и предложения принимаю по телефону: 8 (4742) 72-26-01. Адрес управления: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д.1 Адрес электронной почты: press-upr@yandex.ru.

Кроме того, Вы можете обратиться в управление по телефону горячей линии – 89050441971.

В случае нарушения прав потребителей на предоставление полной и необходимой информации о реализуемых пиротехнических изделиях, также можно обращаться по этому же телефону горячей линии.

Напомним, жалоб на пиротехнику ждут и в Роспотребнадзоре.
Теги новости: Новый год, спиртное, алкоголь, ёлка, праздник
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Ваши комментарии
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турист
23 декабря 2016 г., 11:05
В Чаплыгине всего этого предостаточно и паленой водки и пиротехники тут все налажено менты крышуют
знающий
23 декабря 2016 г., 10:12
Ушакова торгует паленкой на 26 районе
мельник
23 декабря 2016 г., 10:10
ХА-ХА,
ИДИОТ!
Все комментарии (6)
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