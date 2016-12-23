Грипп в Липецке де-факто отменил все новогодние мероприятия

Чтобы попасть на спектакли и представления, детям нужно купить билеты. Но в школах организованные походы в учреждения культуры запрещены по причине карантина.

Сегодня по утвержденной в конце прошлой неделе в департаменте культуры мэрии афише в Липецке должны были начаться новогодние мероприятия с участием школьников. Так, в городском ДК на 23 декабря был анонсирован спектакль «Новогодние приключения домовенка Кузи», а в ДК «Сокол» - «Как Иван царство спасал, а Соловей Разбойник - добрым стал». Состоятся ли эти спектакли в связи с объявленным с 20 декабря карантином по гриппу?- В школах никаких массовых мероприятий однозначно не будет, - сообщил GOROD48 председатель департамента образования мэрии Евгений Павлов. - Это категорически запрещено. Следовательно, ни о каких организованных школами походах учеников в городские Дома культуры речи нет. Поэтому родители вправе самостоятельно решить, вести ли им своих детей на новогодние представления.- Сомневаюсь, что запланированные на сегодня новогодние представления состоятся, ведь в школах запрещено водить на них детей организованными группами из-за объявленного карантина. Все вопросы с посещением елок, спектаклей и концертов решают организации сферы культуры самостоятельно. В конце концов, все зависит от реализации билетов на массовые мероприятия, цена которых - 100-200 рублей, - сказала GOROD48 председатель городского департамента культуры Виктория Якимович.В свою очередь, GOROD48 связался с теми ДК, в которых были запланированы на сегодня новогодние представления. Оказалось, что в городском ДК (в поселке ЛТЗ) спектакль отменили. Массовые мероприятия там стартуют только на следующей неделе, во вторник, 27 декабря. А вот в ДК «Сокол» представление может и состояться.По словам директора ДК Юлии Котляровой, через кассу на спектакль «Как Иван царство спасал, а Соловей Разбойник - добрым стал» продано пока только 10 билетов. Если утром продадут еще хотя бы 50 билетов, то представление, в котором задействованы 60 участников детских художественных коллективов, состоится.Будет ли гарантирована на массовых мероприятиях противоэпидемическая обстановка?- Сотрудники нашего Дома культуры будут внимательно осматривать зрителей еще на входе. Если среди них будут дети или взрослые с явными признаками простудных заболеваний, мы им порекомендуем сдать билеты и уйти домой, - так ответила на этот вопрос директор «Сокола».По словам Юлии Котляровой, в ДК «Сокол» обязательно состоятся новогодние представления, запланированные на 30 декабря, а также на 2 и 3 января, так как билеты на них выкуплены трудовыми коллективами крупных липецких предприятий.И все же не решенным остался вопрос о том, распространяется ли введенный для школьников карантин на воспитанников учреждений дополнительного образования, актеров на новогодних массовках? Они же тоже дети. И также, как и все, могут заразиться ОРВИ и гриппом на представлениях со своим участием.