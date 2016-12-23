В Липецке заканчивается снос незаконных киосков

Предприниматели сами демонтируют свои конструкции.

Накануне вечером в Липецке состоялся очередной рейд по сносу незаконно установленных киосков. Одной из таких конструкций стал павильон по торговле полуфабрикатами на улице Московской рядом с домом №103.Уже в половине девятого вечера сюда стала стягиваться техника. Пригнали кран. К крыше киоска собирались приварить «уши», за которые кран должен был поднять его и переместить на грузовик.Электрики ЛГЭК уже обесточили киоск, как вдруг появился его хозяин Андрей Корниенко.- Вы понимаете, что внутри находится витрины, да и сам киоск стоит 300 тысяч рублей, а он может загореться или помяться, - говорил владелец.По словам начальника управления потребительского рынка администрации Липецка Антона Мамонова, все владельцы киосков были заблаговременно предупреждены о сносе. Но Андрей Корниенко свою очередь заявил, что находился на лечении, и только сегодня вышел с больничного.Выслушав все доводы предпринимателя, чиновники согласились дать ему отсрочку до 10 января. А сегодня он принесет в управление потребрынка письменные гарантии, что перенесет киоск в срок и оплатит вызов техники. Тем более, что киоск уже год, с его слов, не работает.Всего, как рассказал начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Антон Мамонов, в этот рейд планировалось демонтировать 15 киосков, после чего в городе останется только 17 незаконно установленных киосков из 300, которые насчитывались в самом начале этой кампании.- За время нашей работы мы уже демонтировали около 120 киосков, - отмечает чиновник. – Остальные их владельцы начали переносить самостоятельно, как и в сегодняшнем случае. В будущем работа продолжится. Мы будем контролировать уже зачищенные места, чтобы на них вновь не появились незаконные конструкции. В следующем году мы начнем сносить негаборитные объекты, которые нельзя перенести. Не исключаем, что снос коснётся и стационарных объектов.