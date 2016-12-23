Мать пятерых детей оставили без денег

Прокуратура Долгоруковского района провела проверку по обращению матери 5 несовершеннолетних детей.

Как установлено в ходе проверки, женщина работает кочегаром в сельском клубе. В сентябре 2016 года она родила сына, однако администрация клуба не выплатила женщине пособие по беременности и родам в сумме 36742 рубля, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком за сентябрь и октябрь 2016 года на общую сумму 11434 рубля, в связи с чем значительно ухудшилось и без того тяжелое материальное положение семьи.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан прокурор возбудил в отношении директора клуба дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Санкция статьи влечет назначение наказания для виновного должностного лица в виде административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тысяч рублей.

Одновременно с этим в адрес руководителя муниципального учреждения культуры внесено представление с требованием о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.