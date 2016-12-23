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НовостиПроисшествия

48-летний пешеход попал под колеса "ВАЗа"

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0
23 декабря 2016 г., 08:46
740
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48-летний пешеход попал под колеса "ВАЗа"

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Липецке на улице Московской 35-летний водитель "ВАЗ-2108" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 877 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 355, неиспользование ремней безопасности – 55, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.

Теги новости: авария, ДТП
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