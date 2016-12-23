48-летний пешеход попал под колеса "ВАЗа"

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Липецке на улице Московской 35-летний водитель "ВАЗ-2108" на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 48-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 877 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, превышение скорости – 355, неиспользование ремней безопасности – 55, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.