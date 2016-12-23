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НовостиПроисшествия

На улице Космонавтов во второй раз горела квартира

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0
23 декабря 2016 г., 08:37
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На улице Космонавтов во второй раз горела квартира

Этой ночью в Липецке на улице Космонавтов горела одна из квартир дома №46/2. Пламя вспыхнуло около 02.00, пожар тушили пять отделений.

В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 16 кв.м.

Примечательно, что эта квартира горела во второй раз за последнее время. Во время первого пожара пострадал ее хозяин - мужчину увезли в больницу.

В качестве возможных причин пожара называют поджог и короткое замыкание - из розеток квартир нижних этажей течет вода: в здании неисправна система отопления.
Теги новости: пожар
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боярышник
23 декабря 2016 г., 09:05
дайте ему экстракт боярышника, что б не мучился...
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