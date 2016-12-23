На улице Космонавтов во второй раз горела квартира

Этой ночью в Липецке на улице Космонавтов горела одна из квартир дома №46/2. Пламя вспыхнуло около 02.00, пожар тушили пять отделений.

В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 16 кв.м.Примечательно, что эта квартира горела во второй раз за последнее время. Во время первого пожара пострадал ее хозяин - мужчину увезли в больницу.В качестве возможных причин пожара называют поджог и короткое замыкание - из розеток квартир нижних этажей течет вода: в здании неисправна система отопления.