С улиц Липецка вывезено около 50 тысяч кубометров снега

﻿Необычно снежные для Липецка ноябрь и декабрь добавили хлопот городским коммунальным службам. Ежедневно вывозом снега с улиц областного центра занимаются по 6 – 7 бригад. От двух до трех бригад со спецтехникой выходят в смену в ночное время. Работы не прекращаются в выходные и праздничные дни.

В результате вместо 5 тысяч тонн, как планировалось вначале, в четвертом квартале с территории города вывезено 49 тысяч тонн снега, сообщили в управлении благоустройства Липецка. Часть этого объема выполнили пришедшие на помощь муниципальному предприятию со своей тяжелой техникой строители, энергетики и сельхозпредприятия. На дорогах и тротуарах использовано почти 10 тыс. кубометров пескосоляной смеси.

Сегодня техника управления благоустройства Липецка, в том числе снегопогрузчики и грейдеры, трудится на улицах Космонавтов, Терешковой, Гагарина, проспектах Победы и Мира, Плехановском спуске, площади Заводской.

В первую очередь традиционно убираются центральные магистрали, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Затем следуют местные и внутриквартальные проезды в микрорайонах и окраинные улицы.

- Липецкие коммунальщики в долгу перед жителями частного сектора,- отметил исполняющий обязанности председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства Алексей Востриков. - В связи с большим объемом работ бригады не всегда успевают оперативно прибыть в частный сектор, что вызывает справедливые нарекания жителей.

Вопрос о необходимости приобретения дополнительной коммунальной техники, что позволило бы сократить время уборки территорий областного центра, рассматривается руководителями региона и города, сообщает пресс-служба администрации Липецка.