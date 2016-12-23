В Липецке "Опель" врезался в пассажирский автобус

От удара пассажиры в салоне еле удержались на ногах, но никто не пострадал.
От удара стоявшие пассажиры автобуса едва не попадали. Но травмы никто не получил.
По словам водителя автобуса, мужчина за рулем иномарки при выезде на Советскую даже не посмотрел - не едет ли кто по дороге.
- Он приостановился, посмотрел вправо, в противоположную сторону, я думал он дальше не поедет, тоже притормозил, но он решил все же продолжить движение...
В результате, "Опель" врезался в правую часть кабины автобуса.
Водителю маршрутки пришлось возвращать деньги высаживаемым пассажирам.