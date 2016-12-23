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НовостиПроисшествия

В Липецке "Опель" врезался в пассажирский автобус

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22 декабря 2016 г., 19:24
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В Липецке "Опель" врезался в пассажирский автобус

От удара пассажиры в салоне еле удержались на ногах, но никто не пострадал.

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На улице Советской, в автобус маршрута №352 врезался выезжающей через сквозной проезд с Первомайской, "Опель". 

От удара стоявшие пассажиры автобуса едва не попадали. Но травмы никто не получил.

По словам водителя автобуса, мужчина за рулем иномарки при выезде на Советскую даже не посмотрел - не едет ли кто по дороге. 

- Он приостановился, посмотрел вправо, в противоположную сторону, я думал он дальше не поедет, тоже притормозил, но он решил все же продолжить движение...

IMG_7877.JPG

В результате, "Опель" врезался в правую часть кабины автобуса. 

Водителю маршрутки пришлось возвращать деньги высаживаемым пассажирам.
Теги новости: авария, ДТП
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Ваши комментарии
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скорее нажму тебе на нюх
22 декабря 2016 г., 23:16
заруби на своем носу,
я сужу не по себе, а по тебе!
пендарь
22 декабря 2016 г., 21:13
Написано же на автобусе "пендари", вот на пендарь этот опель и нарвался.
А вообще перекрыть там надо этот проезд
заруби на своем носу
22 декабря 2016 г., 20:56
Что ни день, то ДТП!,
не все такое чмырье, что бы брать кредиты. по себе других не суди. если сам без кредита не куда, то другие могут зарабатывать
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