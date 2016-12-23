В Липецке "Опель" врезался в пассажирский автобус

От удара пассажиры в салоне еле удержались на ногах, но никто не пострадал.

На улице Советской, в автобус маршрута №352 врезался выезжающей через сквозной проезд с Первомайской, "Опель".От удара стоявшие пассажиры автобуса едва не попадали. Но травмы никто не получил.По словам водителя автобуса, мужчина за рулем иномарки при выезде на Советскую даже не посмотрел - не едет ли кто по дороге.- Он приостановился, посмотрел вправо, в противоположную сторону, я думал он дальше не поедет, тоже притормозил, но он решил все же продолжить движение...В результате, "Опель" врезался в правую часть кабины автобуса.Водителю маршрутки пришлось возвращать деньги высаживаемым пассажирам.