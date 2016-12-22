В День приема граждан судебные приставы взыскали десятки мелких долгов

Прием провел и начальник управления Иван Вернигоров.

В управлении Федеральной службу судебных приставов подвели итоги единого Дня приема граждан, состоявшегося еще 12 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, старшими судебными приставами районных отделов судебных приставов и их заместителями в ходе приёма был принят 131 человек. Начальники отделов аппарата управления приняли пять человек, а лично главный судебный пристав Липецкой области Иван Вернигоров – четыре.

В ходе Дня единого приёма граждан фактическим исполнением окончено 41 исполнительное производство на общую сумму 67 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе. Нетрудно подсчитать, что в этот день были закрыты в основном мелкие долги – по 1-2 тысячи рублей.

В ФСПП отметили, что большая часть обращений связана с порядком списания и наложения ареста на денежные средства должников, находящиеся на банковских счетах; получением взыскателями информации о ходе исполнительного производства; порядком оплаты и принудительного исполнения, которое может быть применено судебным приставом-исполнителем в случае неисполнения требований документов в добровольном порядке.