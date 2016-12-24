В Липецкой области небольшой снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью 7-9 мороза, днем 2-4 мороза.

25 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году — 31 градус мороза.