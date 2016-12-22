Ветер с арктических морей нагонит в Липецкую область мокрый снег и туманы

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток циклоны будут перемещаться по арктическим морям. Атмосферные фронты этих циклонов, перемещаясь с запада на восток, будут оказывать влияние на погоду Липецкой области. Ожидаются небольшие осадками в виде снега, мокрого снега и мороси, местами туман, гололед. Среднесуточная температура воздуха ожидается 3-5 градусов мороза, что на 2-5 градуса выше климатической нормы.

23 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, местами туман, гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.

23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.