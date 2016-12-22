В Липецке сравнили цены на рынках

Где выгоднее покупать рыбу, а где - картофель?

Гречневая крупа на Центральном и октябрьском рынках Липецка стоит 80 рублей за килограмм, сахарный песок – по 60 рублей.

Это дороже, чем можно найти в магазинах, но и на рынках можно найти продукты дешевле. Такой вывод можно сделать по результатам сегодняшнего мониторинга цен на двух крупнейших рынках Липецка.

Выяснилось, что на Центральном рынке выгоднее покупать отечественные яблоки, которые можно найти по 25 рублей за кило (на октябрьском цены начинаются от 50), а также коровье молоко – 35 рублей за литр (на Октябрьском – 40); живых карпов – 130 (150) и толстолобиков – 80 (120).

В тоже время на Октябрьском рынке дешевле: яйца куриные – от 58 рублей за десяток (на Центральном – от 60); картофель – 10 (15); белокачанную капусту – 11 (25); лук репчатый – 14 (25); морковь – 13 (25).