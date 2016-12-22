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НовостиОбщество

В Липецке сравнили цены на рынках

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0
22 декабря 2016 г., 17:35
3
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В Липецке сравнили цены на рынках

Где выгоднее покупать рыбу, а где - картофель?

Гречневая крупа на Центральном и октябрьском рынках Липецка стоит 80 рублей за килограмм, сахарный песок – по 60 рублей.

Это дороже, чем можно найти в магазинах, но и на рынках можно найти продукты дешевле. Такой вывод можно сделать по результатам сегодняшнего мониторинга цен на двух крупнейших рынках Липецка.

Выяснилось, что на Центральном рынке выгоднее покупать отечественные яблоки, которые можно найти по 25 рублей за кило (на октябрьском цены начинаются от 50), а также коровье молоко – 35 рублей за литр (на Октябрьском – 40); живых карпов – 130 (150) и толстолобиков – 80 (120).

В тоже время на Октябрьском рынке дешевле: яйца куриные – от 58 рублей за десяток (на Центральном – от 60); картофель – 10 (15); белокачанную капусту – 11 (25); лук репчатый – 14 (25); морковь – 13 (25).

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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Ириска с пломбой
22 декабря 2016 г., 21:17
у нас рынок, по чем берут, по том и продаю. спрос рождает предложение. Элементарно!
еее
22 декабря 2016 г., 20:19
Ага, яйца-то тоже разные по категории, а капусту надо в "Карусели" или "Ашане" брать 7,9 за кг, рынки отдыхают, да и лук с укропом в "Карусели" 250 гр за 50 рэ, не то что на рынке 5 веточек 15 рэ.
аааа
22 декабря 2016 г., 18:00
этот октябрьский вечно дерут цены, особенно фрукты очень дорогие
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