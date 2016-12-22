Липецкая вечЁрка: 22 декабря

Оцепление у ТЦ, штраф за неопытность и критика мэра.Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 22 декабря.
Самый активный отклик сегодня нашла оценка политиками управления Липецком. Как считают в ЛДПР, «городом руководит деревня».
Не менее интересно липчанам было узнать о подробностях оцепления в районе торгового центра. Туда стянули все экстренные службы Липецка.
Занятный каламбур вышел на проспекте Победы. Сотрудника ЧОП гость Липецка принял за … бомжа.
А тем временем следовали завели уголовное дело на бизнесмена. Мужчина держал именитые автосалоны.
Уже завершено следствие в отношении местной чиновницы. Женщина призналась в своей неопытности.