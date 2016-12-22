Искать:
22
Четверг, 22 декабря 2016 г.22:34
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 22 декабря

Рекомендую
0
22 декабря 2016 г., 18:30
825
Изменить шрифт
Липецкая вечЁрка: 22 декабря

Оцепление у ТЦ, штраф за неопытность и критика мэра.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в четверг, 22 декабря.

Самый активный отклик сегодня нашла оценка политиками управления Липецком. Как считают в ЛДПР, «городом руководит деревня».

Не менее интересно липчанам было узнать о подробностях оцепления в районе торгового центра. Туда стянули все экстренные службы Липецка. 

Занятный каламбур вышел на проспекте Победы. Сотрудника ЧОП гость Липецка принял за … бомжа. 

А тем временем следовали завели уголовное дело на бизнесмена. Мужчина держал именитые автосалоны

Уже завершено следствие в отношении местной чиновницы. Женщина призналась в своей неопытности
Теги новости: Обзор, события
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

«Липецкий выбор» в объективе гостей
«Липецкий выбор» в объективе гостей
19.12.2016 09:22:14
826
Липецкая вечЁрка: 19 декабря
Липецкая вечЁрка: 19 декабря
19.12.2016 18:47:38
1
3323
«Буду краток. Я в восторге!»
«Буду краток. Я в восторге!»
20.12.2016 09:16:20
2
1125
Липецкая вечЁрка: 20 декабря
Липецкая вечЁрка: 20 декабря
20.12.2016 20:47:12
1
4053
Липецкая вечЁрка: 21 декабря
Липецкая вечЁрка: 21 декабря
21.12.2016 20:19:20
1
2211
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро