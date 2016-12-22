Цены на одно и то же лекарство от простуды расходятся в сотни рублей

Цены на медицинские маски расходятся сразу в 4 раза: от 2,5 до 10,5 рубля.

В липецких аптеках проведено информационно-аналитическое наблюдение за ценами на лекарственные препараты, используемые при появлении симптомов простуды. Проверяющие посетили 12 аптек на улицах Московская, 60 лет СССР, Стаханова, Космонавтов, Циолковского.Как сообщает управление потребрынка, в выборочный перечень вошли наиболее доступные и популярные препараты: Арбидол; Амиксин; Гексорал; Ингаверин; ИРС 19; Кагоцел; Ксилен; Нафтизин; оксолиновя мазь; парацетамол; сироп корня солодки; Терафлю; Эргоферон и маска медицинская.Сравнительный анализ показал, что цена Ирс 19 в одной аптеке составляет 550 рублей, а в другой оно уже стоит 429 рублей, то есть. на 120 рублей дешевле. Цена Эргоферона в одной аптеке 461 рубль, а в другой его можно купить за 297 рублей, то есть на 164 рубля дешевле. Цена Терафлю №10 в одном месте – 450 рублей, в другом его можно купить за 335 рублей, то есть на 115 рублей дешевле.В ходе мониторинга установлено, что по максимально высокой цене продаются медицинские маски по 10,5 рубля, а вот самые дешевые маски предлагают покупателям аптеки по 2,5 рубля.