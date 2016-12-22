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НовостиЗдоровье

Цены на одно и то же лекарство от простуды расходятся в сотни рублей

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22 декабря 2016 г., 17:26
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Цены на одно и то же лекарство от простуды расходятся в сотни рублей

Цены на медицинские маски расходятся сразу в 4 раза: от 2,5 до 10,5 рубля.

В липецких аптеках проведено информационно-аналитическое наблюдение за ценами на лекарственные препараты, используемые при появлении симптомов простуды. Проверяющие посетили 12 аптек на улицах Московская, 60 лет СССР, Стаханова, Космонавтов, Циолковского.

Как сообщает управление потребрынка, в выборочный перечень вошли наиболее доступные и популярные препараты: Арбидол; Амиксин; Гексорал; Ингаверин; ИРС 19; Кагоцел; Ксилен; Нафтизин; оксолиновя мазь; парацетамол; сироп корня солодки; Терафлю; Эргоферон и маска медицинская.

Сравнительный анализ показал, что цена Ирс 19 в одной аптеке составляет 550 рублей, а в  другой оно уже стоит 429 рублей, то есть. на 120 рублей дешевле. Цена Эргоферона в одной аптеке 461 рубль, а в другой его можно купить за 297 рублей, то есть на 164 рубля дешевле. Цена Терафлю №10 в одном месте – 450 рублей,  в другом его можно купить за 335 рублей, то есть на 115 рублей дешевле.

В ходе мониторинга установлено, что по максимально высокой цене продаются медицинские маски по 10,5 рубля, а вот самые дешевые маски предлагают покупателям аптеки  по 2,5 рубля.

Теги новости: грипп, карантин, ОРВИ, лекарства, цены
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Wowa
22 декабря 2016 г., 19:55
Валокордин® — комбинированное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами компонентов, входящих в его состав. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектом. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление естественного сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное, снотворное и спазмолитическое действие.

Переведя на русский успокаивающие для старых дебилок.
Пенсионер.
22 декабря 2016 г., 18:43
Дибилы в провительстве типа Хлопонина хотят запретить продажу валокордина! Если от фальшивого баярошника умерло 71 человек то без валокордина вымрет половина России . Просто диверсия .
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