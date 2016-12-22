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НовостиПроисшествия

За гибель рабочего при монтаже "ливневки" работодатель заплатит 420 тысяч рублей штрафа

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0
22 декабря 2016 г., 17:13
3
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За гибель рабочего при монтаже "ливневки" работодатель заплатит 420 тысяч рублей штрафа

Также материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщает Госинспекция труда в Липецкой области, завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 13 октября 2016 года с монтажником ООО «ТеплицСтройУниверсал».

Несчастный случай произошел в результате обрушения грунта траншеи, предназначенной для устройства ливневой канализации на территории ООО ТК «ЛипецкАгро». ООО «ТеплицСтройУниверсал» выполняло там подрядные работы. Комиссией в ходе расследования было установлено, что на работы по монтажу ливневой канализации выполнялись по наряду-допуску. Для выполнения земляных работ использовался экскаватор. Работы проводились согласно ППР. При этом, в нарушение заложенных в ПРР условий, разработка траншеи при её глубине 3 метра осуществлялась без выполнения откосов и укрепления стенок траншеи. А пострадавший монтажник был допущен к производству работ по монтажу труб в траншее без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда, необходимой стажировки, без обязательного предварительного при поступлении на работу медицинского освидетельствования. Наряд-допуск на производство работ не содержал необходимых сведений об опасных производственных факторах в местах производства работ. Кроме того, не была разработана инструкция по осуществляемому виду работ. Все вышеперечисленное, в совокупности, и привело к трагедии. В тот момент, когда работник находился в траншее, произошло обрушение части земляной стены, и его придавливание. Работник погиб.

 Комиссия установила ответственных лиц, ими явились непосредственные руководители работ (прораб, инженер), юридическое лицо ООО «ТеплицСтройУниверсал». Выявлены были нарушения требований охраны труда и со стороны ООО «Промтехника-2», предоставившей для производства работ по выемке грунта экскаватор.

Государственная инспекция труда в Липецкой области за выявленные нарушения привлекла к административной ответственности юридическое лицо и должностных лиц в виде штрафа на общую сумму 420 тысяч рублей. Материалы расследования направлены в прокуратуру для решения вопроса о привлечении ответственных лиц к уголовной ответственности.

Теги новости: гибель, рабочий
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22 декабря 2016 г., 20:28
Понято почему так долго висят вакансии
Владимир
22 декабря 2016 г., 19:07
Штраф возьмет государство в лице администрации, а семье шиш покажут. Как будто на эти деньги они будут материально помогать семье и оплачивать похороны. Уроды...
русак
22 декабря 2016 г., 18:56
Кому семье или ворам из мэрии
Все комментарии (3)
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