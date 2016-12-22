В липецком Роспотребнадзоре принимают жалобы на пиротехнику

Пиротехника может быть опасна для жизни и здоровья.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в случае нарушения прав потребителей на предоставление полной и необходимой информации о реализуемых пиротехнических изделиях, необходимо обращаться с письменным заявлением в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60-а) или в электронном виде, для чего необходимо зайти на сайт Управления 48rospotrebnadzor.ru и заполнить раздел «Прием обращений граждан».Желательно, чтобы направляемая в адрес Управления информация о фактах нарушений прав потребителей содержала данные, необходимые для реализации полномочий должностными лицами Управления: наименование хозяйствующего субъекта, где приобретен товар, точный адрес его местоположения, с приложением копии чека (при наличии).В преддверии новогодних и рождественских праздников Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание потребителей на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.Продажа пиротехники, новогодних салютов и фейерверков регулируется нормами Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических изделий», ТР ТС 006/2011, а также Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98г. № 55 и др. нормативными актами.Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения должна производиться в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Реализация пиротехники «с рук», на лотках или ярмарках не предусмотрена.При покупке пиротехники следует обращать внимание на ее упаковку: она не должна быть деформированной или иметь признаки намокания (потеки краски), в противном случае это свидетельствует о ее неверном хранении.Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации либо декларированию, а значит, на каждом изделии должен быть знак соответствия продукции требованиям таможенных регламентов (EAC).При этом покупатель вправе потребовать у продавца предоставить товаро-сопроводительную документацию на изделие, содержащую информацию о сертификате (декларации). Информация о сертификате (декларации) также должна быть указана в инструкции по эксплуатации.На упаковке пиротехнического изделия также должна быть указана информация: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий; инструкция по применению; информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента; назначение или область применения пиротехнических изделий; срок годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя.К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), содержащая выделенным шрифтом текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе пиротехнических изделий или потребительской упаковке на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом.Текст прилагаемой инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Это может быть опасно для жизни и здоровья.