В липецком Роспотребнадзоре принимают жалобы на пиротехнику

Пиротехника может быть опасна для жизни и здоровья.Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в случае нарушения прав потребителей на предоставление полной и необходимой информации о реализуемых пиротехнических изделиях, необходимо обращаться с письменным заявлением в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60-а) или в электронном виде, для чего необходимо зайти на сайт Управления 48rospotrebnadzor.ru и заполнить раздел «Прием обращений граждан».
Желательно, чтобы направляемая в адрес Управления информация о фактах нарушений прав потребителей содержала данные, необходимые для реализации полномочий должностными лицами Управления: наименование хозяйствующего субъекта, где приобретен товар, точный адрес его местоположения, с приложением копии чека (при наличии).
В преддверии новогодних и рождественских праздников Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание потребителей на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.
Продажа пиротехники, новогодних салютов и фейерверков регулируется нормами Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических изделий», ТР ТС 006/2011, а также Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98г. № 55 и др. нормативными актами.
Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения должна производиться в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Реализация пиротехники «с рук», на лотках или ярмарках не предусмотрена.
При покупке пиротехники следует обращать внимание на ее упаковку: она не должна быть деформированной или иметь признаки намокания (потеки краски), в противном случае это свидетельствует о ее неверном хранении.
Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации либо декларированию, а значит, на каждом изделии должен быть знак соответствия продукции требованиям таможенных регламентов (EAC).
При этом покупатель вправе потребовать у продавца предоставить товаро-сопроводительную документацию на изделие, содержащую информацию о сертификате (декларации). Информация о сертификате (декларации) также должна быть указана в инструкции по эксплуатации.
На упаковке пиротехнического изделия также должна быть указана информация: наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий; инструкция по применению; информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента; назначение или область применения пиротехнических изделий; срок годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя.
К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), содержащая выделенным шрифтом текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе пиротехнических изделий или потребительской упаковке на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом.
Текст прилагаемой инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать информацию о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны.Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Это может быть опасно для жизни и здоровья.