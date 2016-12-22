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НовостиОбщество

Липчан перенесли на "машине времени" в 1976 год

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22 декабря 2016 г., 17:05
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Липчан перенесли на "машине времени" в 1976 год
Фото: magmens.com

На 40 лет назад умчались члены молодежного клуба «Bookclub»

"В Библиотеке семейного чтения на заседании молодежного книжного клуба «Bookclub» запустили машину времени. И отправились в прошлый век, в Советский Союз встречать Новый 1976 год. По новогодней традиции того времени, не обошлось без поздравления Генерального секретаря КПСС Л.И. Брежнева, новогоднего «Голубого огонька», мандаринов, советского шампанского, любимого кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и семейного чаепития – ведь на праздник все пришли с семьями.

Атмосферу 1976 года создавали и ретро-елка с настоящими советскими раритетными игрушками, и коллекция поздравительных открыток с 1952 года, и часы с кукушкой, словно прибывшие из любимого кинофильма. Весело и задорно водили хоровод, состязались в конкурсах, пели песни. Старшее поколение вспоминало, как отмечали Новый год в их время, молодежь сравнивала с сегодняшним днем и искала различия, а дети просто веселились и радовались празднику", сообщили в  МУ "Централизованная библиотечная система Липецка".
Теги новости: машина времени, новый год,
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Ваши комментарии
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две Волги за ваучер
22 декабря 2016 г., 22:12
Мой комментарий, где это в СССР вопили про гласность и перестройку ? как очевидец оранжевого госпереворота вам говорю - нигде ,ни в одном месте народ не требовал смены строя. ни в одном городе не было ни одного митинга , ни акции ,ни какого иного действия . все крутилось на крохотном московском пятачке вокруг заговорщиков и телецентра Останкино. помню кучку московской молодежи,которая кидалась кирпичами у Белого дома на телекамеру и прохожих , которые шли по своим делам не обращая на это шоу внимания. "коммерсанты" им подвозили ящики с водкой . все ,как везде при оранжевых госпереворотах на транши МВФ, контролируемым США .и что тогда мог сделать народ ,когда сценарий срежиссирован извне ? это между собой мы бы разобрались а предатели народа действовали под прикрытием госсисемы не офишируя своей конечной цели и врали , врали , врали.
Мой комментарий
22 декабря 2016 г., 21:40
Если СССР был такой идеальной страной, то чего же вы господа её просрали, те кому сейчас 50-70 лет виноваты в том что страны нет, вам надоело жить с гарантированной работой, жильём, медициной и т.д. и вы стали вопить - ГЛАСНОСТЬ, ПЕРЕСТРОЙКА, ДЕМОКРАТИЯ, сочинять и слушать песни где ваши сердца требовали перемен, называть советских людей СОВКАМИ, и гундеть что у нас дефицит из-за того что всё вокруг народное, а значить ничьё, и надо везде ставить собственников как во всём цивилизованном мире. Ваши старания увенчались успехом, ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, за которую ваши отцы отдали жизни ухнула в никуда, и вы стали СВОБОДНЫМИ, ваша мечта сбылась, теперь гундите что СССР был самым лучшим местом в мире, а сейчас всё дерьмо, ЧТО ХОТЕЛИ, ТО И ПОЛУЧИЛИ !!!
счастливое время СССР
22 декабря 2016 г., 21:40
Неавтофанат, послевоенную Германию кредитовали США ,на деньги , совместно нажитые на войне. торговая сделка американских банкиров с Гитлером ( " Тайные пружины Второй Мировой Войны"). все расчеты велись через швейцарские банки , Трансатлантический маршрут из Ю. Америки бесперебойно работал всю войну , снабжая вермахт всем необходимым ,железо ,цинк , марганец , нефть , каучук , сера для пороховых заводов и пр. сырье ( в самой Германии и Европе уже не было столько рессурсов,что бы вести такую войну ). к ,примеру, американская "Стандарт ойл компани " Ротшильдов не закрыла ни одного своего отделения в гитлеровской Германии и на оккупированной Франции на протяжении всей войны.. даже послевоенная немецкая марка печаталась на территории США . для ого и стирали Западный Берлин и территории с лица земли что бы вложить в Германию как можно больше кредитов .
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