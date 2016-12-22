Липчан перенесли на "машине времени" в 1976 год

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На 40 лет назад умчались члены молодежного клуба «Bookclub»

"В Библиотеке семейного чтения на заседании молодежного книжного клуба «Bookclub» запустили машину времени. И отправились в прошлый век, в Советский Союз встречать Новый 1976 год. По новогодней традиции того времени, не обошлось без поздравления Генерального секретаря КПСС Л.И. Брежнева, новогоднего «Голубого огонька», мандаринов, советского шампанского, любимого кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и семейного чаепития – ведь на праздник все пришли с семьями.Атмосферу 1976 года создавали и ретро-елка с настоящими советскими раритетными игрушками, и коллекция поздравительных открыток с 1952 года, и часы с кукушкой, словно прибывшие из любимого кинофильма. Весело и задорно водили хоровод, состязались в конкурсах, пели песни. Старшее поколение вспоминало, как отмечали Новый год в их время, молодежь сравнивала с сегодняшним днем и искала различия, а дети просто веселились и радовались празднику", сообщили в МУ "Централизованная библиотечная система Липецка".