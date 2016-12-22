НЛМК отметил высокие достижения юных спортсменов Липецка

Сегодня на Новолипецком металлургическом комбинате (входит в Группу НЛМК) чествовали воспитанников спортивных школ Липецка, которые добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

По традиции представители НЛМК вручили юниорам дипломы и денежные сертификаты для приобретения спортивной формы и инвентаря. В этом году комбинат отметил юных спортсменов 2001 г.р. и моложе - воспитанников спортшкол по гимнастике, баскетболу, легкой атлетике, вольной борьбе, стендовой пулевой стрельбе. За значительные достижения в воспитании юных спортсменов их наставники получили благодарственные письма от руководства НЛМК.«НЛМК постоянно уделяет большое внимание развитию спорта. Мы оказываем помощь спортивным школам, клубам и спортсменам. Средства выделяются на содержание спорткомплексов и сооружений, приобретение оборудования. НЛМК полностью финансирует спортивный клуб «Липецкий металлург», который успешно реализует программу развития массового спорта, создает необходимые условия для занятий спортом работникам комбината и членам их семей, а также всем желающим жителям Липецка», - сообщил председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.Поддерживая спортивные школы, в 2016 году комбинат профинансировал проведение городских соревнований по 23-ти видам спорта. В общей сложности в них приняли участие более 1000 юных спортсменов. На развитие стендовой и пулевой стрельбы НЛМК ежегодно выделяет свыше 35 млн руб. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 300 спортсменов, с которыми работают 12 тренеров-преподавателей.В 2016 году учрежденный Новолипецким комбинатом благотворительной фонд «Милосердие» организовал и принял участие в 14 благотворительных акциях по поддержке жителей региона. В рамках благотворительные акции «Здоровые люди – сильная нация» организовали посещения работниками предприятия и членами их семей спортивных учреждений города, а также оздоровление ветеранов НЛМК и инвалидов Липецка на занятиях аквааэробики. За последнее десятилетие финансирование благотворительных программ со стороны компании выросло более чем в 2 раза, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.