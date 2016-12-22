Искать:
22
Четверг, 22 декабря 2016 г.22:35
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

НЛМК отметил высокие достижения юных спортсменов Липецка

Рекомендую
1
22 декабря 2016 г., 16:52
509
Изменить шрифт
НЛМК отметил высокие достижения юных спортсменов Липецка

Сегодня на Новолипецком металлургическом комбинате (входит в Группу НЛМК) чествовали воспитанников спортивных школ Липецка, которые добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

Смотреть фото
По традиции представители НЛМК вручили юниорам дипломы и денежные сертификаты для приобретения спортивной формы и инвентаря. В этом году комбинат отметил юных спортсменов 2001 г.р. и моложе - воспитанников спортшкол по гимнастике, баскетболу, легкой атлетике, вольной борьбе, стендовой пулевой стрельбе. За значительные достижения в воспитании юных спортсменов их наставники получили благодарственные письма от руководства НЛМК.

«НЛМК постоянно уделяет большое внимание развитию спорта. Мы оказываем помощь спортивным школам, клубам и спортсменам. Средства выделяются на содержание спорткомплексов и сооружений, приобретение оборудования. НЛМК полностью финансирует спортивный клуб «Липецкий металлург», который успешно реализует программу развития массового спорта, создает необходимые условия для занятий спортом работникам комбината и членам их семей, а также всем желающим жителям Липецка», - сообщил председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.

Поддерживая спортивные школы, в 2016 году комбинат профинансировал проведение городских соревнований по 23-ти видам спорта. В общей сложности в них приняли участие более 1000 юных спортсменов. На развитие стендовой и пулевой стрельбы НЛМК ежегодно выделяет свыше 35 млн руб. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 300 спортсменов, с которыми работают 12 тренеров-преподавателей.

В 2016 году учрежденный Новолипецким комбинатом благотворительной фонд «Милосердие» организовал и принял участие в 14 благотворительных акциях по поддержке жителей региона. В рамках благотворительные акции «Здоровые люди – сильная нация» организовали посещения работниками предприятия и членами их семей спортивных учреждений города, а также оздоровление ветеранов НЛМК и инвалидов Липецка на занятиях аквааэробики. За последнее десятилетие финансирование благотворительных программ со стороны компании выросло более чем в 2 раза, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.
Теги новости: спортсмены, благотворительность
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Липецкие стрелки встретились с Президентом России
Липецкие стрелки встретились с Президентом России
24.11.2011 18:38:53
4
4150
Итоги спортивного года
Итоги спортивного года
31.12.2011 14:03:27
8
5946
НЛМК поощрил премиями лучших юных спортсменов Липецка
НЛМК поощрил премиями лучших юных спортсменов Липецка
10.07.2012 12:25:18
17
4047
В Липецке обновят Доску почета «Спортивная слава города»
В Липецке обновят Доску почета «Спортивная слава города»
18.04.2014 14:32:04
6
2050
В «десятке» лучших спортсменов Липецкой области стрелки, гребцы, легкоатлеты и бобслеист
В «десятке» лучших спортсменов Липецкой области стрелки, гребцы, легкоатлеты и бобслеист
29.12.2014 16:34:40
2
2520
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро